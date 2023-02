Interpellé à Besançon avec 1,8kg de drogue et 8.500€ en poche

Dans la nuit du samedi 4 février, les policiers CRS ont arrêté un homme de 22 ans en possession d’une grande quantité de drogue et d’argent dans le quartier de Planoise. Après s’être violemment rebellé, il a été placé en garde à vue.

À la vue des policiers, l’homme s’est délesté d’un sac cabas au niveau du chemin de Bousserotte ce qui a attiré l’attention des forces de l’ordre. Ils ont donc procédé au contrôle de l’individu vers 22h10 et un agent a rapidement remarqué le contenu du sac en le signalant à ses collègues. C’est à ce moment précis que l’homme en a profité pour prendre la fuite en courant dans un parc plongé dans la pénombre.

Deux policiers ont pu le rattraper mais ont pris des coups au visage de la part du fuyard rendant difficile son interpellation. Avec l’aide d’agents venus en renfort, et malgré l’attitude agressive du jeune homme, ils sont parvenus à le maitriser et à le ramener au commissariat de police pour y être placé en garde à vue.

Les agents ont découvert sur l’individu de 22 ans la présence d’un téléphone et d'une forte somme d’argent. Le sac cabas contenait lui, une grande quantité d’argent et de produits stupéfiants conditionnés à la vente.

L'homme a nié les faits

Présentant une plaie au niveau du cuir chevelu, l’homme a été transporté au CHU pour être soigné par un médecin. Les deux policiers blessés au visage ont également été vus par un médecin et ont déposé plainte. Ils ont reçu une interruption de travail temporaire (ITT) de moins de 24h et une ITT de 5 jours pour le mis en cause.

Après inventaire du contenu du sac cabas, les policiers ont découvert 1.755g de résine de cannabis, 110 g de cocaïne et 6.990€ en liquide. L’homme a également été découvert en possession de 1.500€.

Lors de son audition il a nié les faits qui lui sont reprochés et a déclaré que le sac ne lui appartient pas. Il a également réfuté avoir frappé les policiers. Sa garde a vue a été prolongée et une enquête est en cours.