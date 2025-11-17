Lundi 17 Novembre 2025
Belfort
Vie locale

J-5 avant le début des illuminations de Belfort

Publié le 17/11/2025 - 17:35
Mis à jour le 17/11/2025 - 17:40

La Ville de Belfort s’apprête à s’illuminer ce samedi 22 novembre 2025 à 17h30, et à nous faire entrer dans la féérie hivernale. 

Cathédrale © Facebook Ville de Belfort
Place d'armes - kiosque © Facebook Ville de Belfort
Pont Carnot © Facebook Ville de Belfort
1/3 - Cathédrale © Facebook Ville de Belfort
2/3 - Place d'armes - kiosque © Facebook Ville de Belfort
3/3 - Pont Carnot © Facebook Ville de Belfort

Cette année, Belfort se pare de 180 motifs sur candélabres, 61 traversées de rue, 45 rues décorées, 126 arbres et 30 bâtiments mis en lumière. La Ville a également investi dans de nouveaux motifs 3D, installés sur douze sites, notamment la place Corbis, la place d’Armes et la place du marché des Vosges.

Nouveautés 2025

Place de la République, on retrouvera deux cônes lumineux, des guirlandes, des arches. Au rond point de l'Espérance, cinq rennes dorés et blanc remplaceront le grand cône de l’an dernier.  Ces décors seront complétés par plus de 700 sapins issus de la forêt du Salbert et de Haute-Saône.

Un parcours lumineux enrichi :

  • L’entrée sud et le rond-point de l'Espérance,
  • Une mise en lumière scénique sur le parking de l’Arsenal,
  • De nouvelles décorations place de la République et place d’Armes,
  • Des surprises lumineuses devant les 4As et sur la place Jacques-Chirac

Infos +

  • Ce samedi à 17 h 30, un décompte collectif sur le parvis de l’Hôtel de Ville donnera le coup d’envoi des illuminations
  • Illuminations du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026, de 16 h 45 à 23 h chaque jour
  • Fonctionnement toute la nuit les 24 et 25 décembre et 31 décembre et le 1er janvier
  • Commerces ouverts tous les dimanches à partir du 30 novembre pour faciliter les achats de Noël

illumination

Publié le 17 novembre à 17h35 par Hélène L.
Vie locale

