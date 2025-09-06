Jeu-concours Musée Courbet : découvrez les résultats

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la nouvelle exposition au Musée Courbet à Ornans.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Qui a peint le tableau : Peintres dans la forêt de Fontainebleau ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est :
- Jules Coignet
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
-
Pinard Elisabeth
-
Cretin Sylvie
-
Busto Chantal
-
Vanier Thomas
-
Denis Baron
-
Taiclet Caroline
-
Pailley Gilles
-
Frelat Daniel
-
Baurand Pierre
-
Sylvie Alix
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son abonnement famille.
À bientôt pour de nouveaux jeux !