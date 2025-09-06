Jeu-concours Musée Courbet : découvrez les résultats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le Musée Courbet.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la nouvelle exposition au Musée Courbet à Ornans.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Qui a peint le tableau : Peintres dans la forêt de Fontainebleau ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

Jules Coignet

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Pinard Elisabeth

Cretin Sylvie

Busto Chantal

Vanier Thomas

Denis Baron

Taiclet Caroline

Pailley Gilles

Frelat Daniel

Baurand Pierre

Sylvie Alix

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son abonnement famille.

À bientôt pour de nouveaux jeux !