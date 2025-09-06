Samedi 6 Septembre 2025
Besançon
actualité

Jeu-concours Musée Courbet : découvrez les résultats

Publié le 06/09/2025 - 08:45
Mis à jour le 05/09/2025 - 16:52

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le Musée Courbet.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos entrées pour la nouvelle exposition au Musée Courbet à Ornans.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Qui a peint le tableau : Peintres dans la forêt de Fontainebleau ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

  • Jules Coignet

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Pinard Elisabeth

  • Cretin Sylvie

  • Busto Chantal

  • Vanier Thomas

  • Denis Baron

  • Taiclet Caroline

  • Pailley Gilles

  • Frelat Daniel

  • Baurand Pierre

  • Sylvie Alix

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son abonnement famille.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

