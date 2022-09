Jouez et gagnez vos entrées pour les BUG Days à Besançon !

Jouez et tentez de gagner vos entrées pour les BUG Days à Besançon !

Les BUG Days, c'est votre convention Pop Culture à Besançon ! Les BUG Days #2 c’est : des tournois de jeux-vidéo, des jeux de sociétés, 2 concours Cosplay, 70 exposants locaux et de France, rencontre avec des stars de TV et d’internet, des animations gratuites (sabre-laser, kpop, kendo, ateliers manuels, jeux en libre service, initiation cours de japonais,,...)... Eh oui ! La convention pose ses valises à Micropolis et vous propose de rencontrer Ross Marquand, alias Aaron de The Walking Dead ou encore Redskull dans Marvel ! Mais aussi Donald Reignoux, la voix de Spiderman, Titeuf et bien d’autres... Sans oublier le streamer et star de tiktok: Lutti et nos youtubeurs locaux : Petit Suisse et Melvin est magique! Les BUG Days c’est votre rendez-vous pour partager un moment convivial !

Pour participer au jeu, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Qui est la voix française de Spider-man ?

Les résultats du jeu seront publiés sur maCommune.info samedi 24 septembre dans la matinée. Bonne chance à tous !

----------------------------------