La Banque Alimentaire cherche des bénévoles pour sa collecte automnale

Les futurs bénévoles peuvent participer deux heures ou plus pendant le week-end, ou plus avec votre famille, votre entreprise, votre association. La Banque alimentaire cherche aussi des responsables d’équipes en magasins. Le rôle des bénévoles est d'accueillir le public à l’entrée des magasins, présenter l’opération et récupérer les produits alimentaires donnés.

"Deux ou trois heures qui peuvent faire la différence dans la réussite de cette opération", assure l'association.

Des produits secs à date longue

Pour compléter les produits frais récupérés quotidiennement par les collectes en grandes surfaces, la Banque alimentaire a besoin, à l’entrée de l’hiver, de tous les produits "secs" à date longue : conserves, produits du petit déjeuner, produits de base pour la cuisine, ainsi que des produits d’hygiène.

Comment devenir bénévole ?

Vous pouvez vous informer et participer en contactant la Banque Alimentaire, par mail : ba250.collecte@banquealimentaire.org, ou par tel 06 83 82 33 68 ainsi que par le site de la réserve civique www.jeveuxaider.gouv.fr