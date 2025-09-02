Mardi 2 Septembre 2025
La Cour des Comptes lance la 4e édition de sa plateforme de "participation citoyenne"

Publié le 02/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 02/09/2025 - 11:48

La Cour des comptes a lancé lundi sa quatrième campagne de participation citoyenne: d'ici au 30 septembre 2025, les citoyens pourront lui soumettre les thèmes de contrôle et d'enquête qu'ils souhaitent la voir explorer.

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes © CC2 Cour des comptes
Depuis la première campagne de 2022, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ont recueilli 1.897 propositions, dont la moitié, 942, rien qu'en 2024. Elles ont retenu pour l'instant 58 thèmes et publié 17 rapports. Le seul issu de la dernière campagne et déjà publié porte sur "la commune des Abymes", à la Guadeloupe.

Parmi les publications des années précédentes figurent des thèmes aussi variés que "les mobilités entre les secteurs public et privé", "la fraude aux retraites versées à l'étranger" ou "les taxes à faible rendement". Les CRTC pour leur part ont notamment travaillé sur "les soutiens publics à la corrida en Occitanie" ou "la communication des collectivités territoriales en Auvergne-Rhône-Alpes".

La Cour et les CRTC examineront les propositions au prisme de différents critères

Sur la plateforme de participation, les citoyens peuvent soumettre des propositions portant sur l'ensemble des domaines de l'action publique, pourvu qu'ils concernent le bon usage de l'argent public.

Une enquête, réalisée pour cette édition auprès des visiteurs du site - plus de 95.000 depuis 2022 selon la Cour des comptes - et des abonnés à la newsletter de la plateforme, a montré que la gestion des finances de l'Etat, citée par 20% des personnes, la santé et la protection sociale (18%), l'environnement et la transition écologique (14%), la sécurité publique et la justice (13%) et l'éducation et la recherche (11%) sont parmi les sujets les plus populaires.

La Cour et les CRTC examineront les propositions au prisme de différents critères : la popularité, la nouveauté, la faisabilité et la diversité. Les enquêtes sélectionnées seront ensuite réalisées puis rendues publiques à partir de 2026.

Les sujets retenus seront annoncés à partir de janvier, et les contributeurs seront informés des raisons pour lesquelles leur proposition n'aura éventuellement pas été sélectionnée.

Une cinquième campagne est d'ores et déjà annoncée pour 2026.

(Source AFP)

Publié le 2 septembre à 14h00 par Hélène L.
