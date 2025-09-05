La marque française Petit Bateau passe sous pavillon américain

Le groupe breton Rocher a annoncé jeudi 4 septembre 2025 qu'il cédait la marque de prêt-à-porter pour enfant Petit Bateau, qu’elle possède depuis 1988 à la Holding d'investissement américain, spécialisée dans la reprise d’entreprises, Regent.

Holding d'investissement privée fondée en 2013 et dont le siège est situé à Beverly Hills, Regent est présente dans les secteurs de l'industrie, de la consommation, des technologies et des médias.

Créée en 1920, la marque Petit Bateau appartenait au groupe Rocher (anciennement Yves Rocher) depuis 1988. Mais le groupe avait annoncé en début d’année vouloir se recentrer sur son cœur de métier, les cosmétiques. "Ce projet de cession s'appuie sur l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique de croissance pour Petit Bateau" affirme le groupe Rocher dans un communiqué rapporté par l’AFP.

Le respect de "l'esprit français"

"Petit Bateau est une institution française, profondément enracinée à Troyes, reconnue pour son savoir-faire", relève Michael Reinstein, président de Regent, cité dans un communiqué dans lequel il s'engage à honorer "ses traditions artisanales" et "son esprit français".

Aucun montant n'a été communiqué sur la transaction, qui ne pourra être conclue qu'après cette procédure de consultation du personnel.

(Avec AFP)