La Rivière-Drugeon : un bâtiment agricole de 2.500 m² prend feu, les pompiers sont sur place

Les secours sont mobilisés depuis ce matin. Le sinistre est localisé à l’intérieur du bâtiment, qui sert de stockage de 2.000 tonnes de fourrage. L’ensemble du bétail a été évacué par l’équipe des spécialistes animaliers.

À 17 heures, la moitié des lieux a été impacté par le feu. Quatre lances sont en action pour éviter les propagations. L’intervention sera de longue durée.

12 engins et 37 sapeurs-pompiers des centres d’Amancey, Baume-les-Dames, Frasne, Levier, Mont-d’Or, Pontarlier et du premier plateau ont été dépêchés. La gendarmerie et l’adjoint au maire de la commune sont eux-aussi présents.