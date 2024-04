La ville de Besançon recrute un.e serrurier.ère métallier.ère

La Ville de Besançon recrute pour le Département Architecture et Bâtiment :

UN.E SERRURIER.ERE METALLIER.ERE AU SEIN DU SERVICE REGIE BATIMENT

Vous forgez, façonnez, ajustez et assemblez les pièces et les éléments qui entrent dans la composition d'un bâtiment. Vous en assurez la pose, l'entretien et la réparation.

Missions :

-Assurer l'entretien et la maintenance, le dépannage et la réparation d'ouvrages de serrurerie

-Etudier les documents techniques, dessins et plans fournis

-Collaborer avec son équipe, préparer les interventions, principalement en atelier et dans le respect des modes opératoires

-Intervenir sur le chantier : connaissance des consignes, pose et installation des ouvrages

-Respecter l'ordonnancement des tâches, l'intervention d'autres corps d'état

-Assurer le nettoyage de l'atelier

Profil recherché :

-Autonomie

-Adaptabilité

-Sens de l'initiative et de l'anticipation

-Soucis de la précision et rigueur

-Sens du travail en équipe

-Compétences affirmées dans le métier

-Sens des responsabilités

-Permis B

-Habilitation électrique niveau BS BE

-Formation travail en hauteur et gestes et postures

Recrutement par :

-voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial

-intégration directe sur le grade d'adjoint technique

-selon la législation applicable aux travailleurs handicapés

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

-Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

-Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, 35 jours de congés

-Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

-Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

-Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail, remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,

-Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Date limite de candidature : 10 MAI 2024

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Contacts :

RH : Sandrine JACQUOT SELUKSY, Chargée de recrutement, au 03.81.61.52.76.

Au sein du service : Alexandre HENRY, Chef du service Régie Bâtiment, au 03.81.41.55.62.