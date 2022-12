L'ADMR recherche un(e) Chef(fe) Cuisinier

L'ADMR est un réseau associatif de services à la personne. Fondé en 1945, il intervient de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et santé. La Fédération ADMR de Doubs apporte un soutien technique et administratif à ses 40 associations adhérentes. Le réseau du Doubs compte près de 900 salariés et 7500 clients qui fait de lui le premier opérateur départemental.

Au sein d'un bâtiment complètement rénové et abritant une Résidence Services Séniors de 26 appartements de standing, nous recherchons un Chef cuisinier unique F/H, maîtrisant la restauration traditionnelle.

En qualité de Chef cuisinier unique, vous êtes un acteur incontournable de la vie de la Résidence.

A ce titre, vous :

Assurez les préparations culinaires chaudes, froides et la pâtisserie, en garantissant une cuisine faite maison pour notre clientèle et ce, en service et à emporter

Exprimez votre créativité et votre amour de l'assiette en travaillant des produits frais et de qualité et en contrôlant la qualité de la production

Faîtes plaisir aux résidents et à leurs invités grâce aux diverses prestations exceptionnelles (repas anniversaire, animation, etc.)

Développez au quotidien une relation de confiance avec les résidents et avec le personnel de la résidence

Garantissez la traçabilité des produits et le contrôle des normes HACCP et faîtes de la sécurité une priorité

Suivez votre budget en véritable gestionnaire (passage des commandes, gestion de stocks )

Vous êtes en autonomie en cuisine

Vous êtes en capacité d'assurer le service en salle, la plonge et l'entretien de la cuisine

Pour postuler à ce poste, vous savez :

Être responsable de la bonne gestion et organisation de la cuisine (production et service)

Être garant de la qualité nutritionnelle, de la diversité des repas à partir des menus et de la bonne présentation de la prestation

Être garant de l'organisation et de la réussite des manifestations à thème

Respecter les procédures mises en place, assurer un suivi strict des règles d'hygiène et de sécurité

Suivre la bonne maîtrise de vos achats

Gérer également la partie administrative de la cuisine

Nous vous proposons :

Un poste à pourvoir rapidement en CDI

Un poste vous permettant de concilier vie professionnelle et vie privée : travail du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

Idéal complément d’activité ou possibilité de développer l’activité en externe (nous consulter)

Votre profil :

Issu(e) d'une formation en restauration (CAP, BEP Cuisine), vous justifiez d'une expérience réussie et significative de 2 ans minimum sur ces fonctions, en restauration collective et/ou traditionnelle.

Doté(e) de solides connaissances en gastronomie, vous maîtrisez les normes HACCP ainsi que les textures modifiées et régimes spéciaux et d'autres techniques inhérentes au métier.

Vous savez vous adapter rapidement et êtes autonome, organisé, créatif, inspiré et motivé.

Contact : Marianne GUINCHARD MONNOT

recrutements@fede25.admr.org

03 81 56 22 44