Le bassin de la Loire retrouve le niveau d’alerte renforcée

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10 à 18 heures, l’Orangerie municipale de Besançon organisera ses portes ouvertes ! Un événement gratuit et tout public avec, au programme, troc de plantes, et de graines, conférences, ateliers, visites de serres horticoles ou encore visite du quartier Saint-Ferjeux.