Le Buffalo Grill rouvre ses portes à Besançon

"Tout a été rénové et modernisé", nous précise le restaurant qui propose toujours un concept roadtrip américain. Buffalo Grill se qualifie comme "une cuisine généreuse spécialisée dans la grillade et la bonne viande, d’une table conviviale", peut-on lire sur le site du Groupe.
Côté menu, on retrouvera des plats tels que des entrecôtes, des burgers, des ribs caramélisés ou encore des cheddar hot dog…
Infos +
Buffalo Grill, rue André Chénier sur la ZAC de Chateaufarine à Besançon
- 03 81 41 36 84
- Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11h30 à 15h00 et de 18h00 à 22h00. Le samedi et dimanche de 11h30 à 22h30.