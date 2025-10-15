Le Buffalo Grill rouvre ses portes à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Fermé pour travaux pendant un peu plus d’un mois, le restaurant Buffalo Grill, situé rue André Chénier sur la ZAC de Chateaufarine à Besançon, a rouvert mardi 14 octobre 2025.

"Tout a été rénové et modernisé", nous précise le restaurant qui propose toujours un concept roadtrip américain. Buffalo Grill se qualifie comme "une cuisine généreuse spécialisée dans la grillade et la bonne viande, d’une table conviviale", peut-on lire sur le site du Groupe.

Côté menu, on retrouvera des plats tels que des entrecôtes, des burgers, des ribs caramélisés ou encore des cheddar hot dog…

Infos +

Buffalo Grill, rue André Chénier sur la ZAC de Chateaufarine à Besançon