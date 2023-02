Le CHU de Besançon recrute un technicien de maintenance

Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon recherche dès à présent un technicien de maintenance spécialité électricité.

Pour ce poste un baccalauréat professionnel ou diplôme homologué niveau IV est demandé.

Les principales missions sont :

- réaliser l'exploitation et la maintenance des équipements électriques (TGBT, Groupes électrogènes,

Onduleurs...) et des réseaux (éclairage, force motrice et prises de courant, téléphone...),

- réaliser les travaux de câblage pour l'ensemble des réseaux concernés,

- réaliser les installations de matériels achetés directement par le CHU avec ou sans assistance des

fabricants….

Vous pouvez adresser votre candidature (lettre et CV) à :

Monsieur le Directeur des Ressources

Humaines – Service attractivité et fidélisation

3 boulevard Alexandre Fleming

25000 Besançon

ou

jepostule@chu-besancon.fr

Date limite de candidature : le 28 février 2023