Le département du Doubs passe en alerte renforcée sécheresse

Le préfet du Doubs a décidé de placer ce lundi 18 août 2025, le département en alerte renforcée sécheresse entraînant un renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département dès à présent.

Le 4 juillet dernier, le préfet du Doubs, Rémi Bastille avait pris un arrêté de restriction de l’usage de l’eau de niveau alerte en raison d’un épisode caniculaire (fin juin) associé à un déficit de plus de la fin du printemps.

Depuis, la préfecture indique que "le mois de juillet a été conforme aux normales de saison pour la pluviométrie et a connu des températures plutôt fraîches". Ces éléments ont ainsi permis "une stabilisation de la sécheresse, voire une légère amélioration".

Or, la canicule et l’absence de pluie depuis début août "ont réactivé très rapidement la sécheresse latente en cours se traduisant par une baisse très rapide des débits des rivières" poursuit la préfecture dans son communiqué.

Les prochains orages ne seront pas suffisants

Si les tendances météorologiques des prochains jours indiquent le retour à des températures de saison et un temps sec après un passage pluvieux et frais en ce milieu de semaine, ces pluies ne suffiront néanmoins d’améliorer la situation actuelle, "dégradée par les deux derniers épisodes caniculaires".

Par ailleurs, "certaines communes commencent à être alimentées en camion citerne et les interconnexions des réseaux d’eau potable sont de plus en plus importantes du fait de tarissement de petites sources sur l’ensemble du territoire" rappelle la préfecture.

Face à cette situation, et dans le but de préserver la ressource en eau, le préfet du Doubs a décidé de placer le département en alerte renforcée sécheresse. Ce classement entraîne "le renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département dès à présent" complète la préfecture du Doubs. Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries et agriculteurs.

Arrosage de jardins, remplissage de piscines, lavage de véhicules...

S’agissant de l’arrosage des jardins et espaces verts, du remplissage des piscines ou encore du lavage des véhicules, les principales mesures de restriction sont stipulée dans la plaquette d’information disponible sur le site internet de la préfecture du Doubs https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse

Pour ne citer que quelques-unes d’entre elles, l’arrosage des pelouses et massifs fleuris et plantation en pots est interdit (sauf systèmes de goutte à goutte), tout comme l’arrosage des jardins potagers entre 8h et 20h. Les vidanges et remplissages des piscines privées et publiques sont également interdits (sauf exceptions). Tout comme le lavage de véhicules à domicile qui ne peut s'effectuer que dans des stations équipées d’un système de recyclage d’eau.

Les acteurs économiques également concernés

Le communiqué précise que les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (-60 % pour les golfs, -20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7000 m3/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée.

Tous travaux de maintenance susceptibles de dégrader le niveau de service des systèmes d’assainissement, sauf si elles sont indispensables et urgentes pour le bon fonctionnement du traitement, doivent également être reportés.

Des contrôles seront effectués pour s’assurer du respect de ces nouvelles restrictions qui pourront être renforcées ou levées suivant l’évolution de la situation en cette fin d’été.

Le préfet du Doubs fait ainsi appel "à la vigilance et au civisme de chacun pour mettre en application ces mesures et réduire sa consommation d’eau. La préservation de la ressource en eau relève de la responsabilité de tous pour assurer la continuité des usages prioritaires et la préservation des milieux aquatiques".

