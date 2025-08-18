Lundi 18 Août 2025
Doubs
Nature

Le département du Doubs passe en alerte renforcée sécheresse

Publié le 18/08/2025 - 17:54
Mis à jour le 18/08/2025 - 17:54

Le préfet du Doubs a décidé de placer ce lundi 18 août 2025, le département en alerte renforcée sécheresse entraînant un renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département dès à présent. 

Les berges du Doubs, Chemin de Mazagran © Lilou B.
© CC0
1/2 - Les berges du Doubs, Chemin de Mazagran © Lilou B.
2/2 - © CC0

Le 4 juillet dernier, le préfet du Doubs, Rémi Bastille avait pris un arrêté de restriction de l’usage de l’eau de niveau alerte en raison d’un épisode caniculaire (fin juin) associé à un déficit de plus de la fin du printemps.

Depuis, la préfecture indique que "le mois de juillet a été conforme aux normales de saison pour la pluviométrie et a connu des températures plutôt fraîches". Ces éléments ont ainsi permis "une stabilisation de la sécheresse, voire une légère amélioration".

Or, la canicule et l’absence de pluie depuis début août "ont réactivé très rapidement la sécheresse latente en cours se traduisant par une baisse très rapide des débits des rivières" poursuit la préfecture dans son communiqué.

Les prochains orages ne seront pas suffisants

Si les tendances météorologiques des prochains jours indiquent le retour à des températures de saison et un temps sec après un passage pluvieux et frais en ce milieu de semaine, ces pluies ne suffiront néanmoins d’améliorer la situation actuelle, "dégradée par les deux derniers épisodes caniculaires".  

Par ailleurs, "certaines communes commencent à être alimentées en camion citerne et les interconnexions des réseaux d’eau potable sont de plus en plus importantes du fait de tarissement de petites sources sur l’ensemble du territoire" rappelle la préfecture.

Face à cette situation, et dans le but de préserver la ressource en eau, le préfet du Doubs a décidé de placer le département en alerte renforcée sécheresse. Ce classement entraîne "le renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département dès à présent" complète la préfecture du Doubs. Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries et agriculteurs.

Arrosage de jardins, remplissage de piscines, lavage de véhicules...

S’agissant de l’arrosage des jardins et espaces verts, du remplissage des piscines ou encore du lavage des véhicules, les principales mesures de restriction sont stipulée dans la plaquette d’information disponible sur le site internet de la préfecture du Doubs  https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse

Pour ne citer que quelques-unes d’entre elles, l’arrosage des pelouses et massifs fleuris et plantation en pots est interdit (sauf systèmes de goutte à goutte), tout comme l’arrosage des jardins potagers entre 8h et 20h. Les vidanges et remplissages des piscines privées et publiques sont également interdits (sauf exceptions). Tout comme le lavage de véhicules à domicile qui ne peut s'effectuer que dans des stations équipées d’un système de recyclage d’eau. 

Les acteurs économiques également concernés

Le communiqué précise que les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (-60 % pour les golfs, -20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7000 m3/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée.

Tous travaux de maintenance susceptibles de dégrader le niveau de service des systèmes d’assainissement, sauf si elles sont indispensables et urgentes pour le bon fonctionnement du traitement, doivent également être reportés. 

Des contrôles seront effectués pour s’assurer du respect de ces nouvelles restrictions qui pourront être renforcées ou levées suivant l’évolution de la situation en cette fin d’été. 

Le préfet du Doubs fait ainsi appel "à la vigilance et au civisme de chacun pour mettre en application ces mesures et réduire sa consommation d’eau. La préservation de la ressource en eau relève de la responsabilité de tous pour assurer la continuité des usages prioritaires et la préservation des milieux aquatiques".

Infos +

  • Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site internet de la préfecture : https://www.doubs.gouv.fr/ ou de prendre attache auprès de la direction départementale des territoires du Doubs : Service Eau, risques, nature, forêt - Tel : 03 39 59 55 59.
  • Consulter le site VigiEau pour connaître les mesures qui s’appliquent : https://vigieau.gouv.fr/

Publié le 18 aout à 17h54 par Elodie Retrouvey
Nature

DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision “responsable” selon Géraldine Grangier

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidée par le bon sens sanitaire". 

Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F.
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule et sable du Sahara détériorent la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté

Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l'air se dégrade peu à peu à ce mercredi 13 août 2025 sur l’ensemble de la région. Une situation qui se poursuivra demain avec des relevés de qualité d'air allant de "dégradée" à "mauvaise". 

Publié le 13 aout à 14h27 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs. 

Publié le 12 aout à 11h42 par Salomé F.
DOUBS (25)
Nature

Chevreuils du Doubs : la saison des amours devient saison de chasse

En mai 2025, malgré "une baisse avérée et inquiétante des populations – près de 40 % en quatre ans", la Préfecture du Doubs et la Direction départementale des territoires (DDT) ont proposé l’abattage de 4.950 chevreuils, ce que déplore l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas). La Fédération départementale des chasseurs a validé la mise à mort de 4.450 d’entre eux.

Publié le 11 aout à 17h20 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune

Météo France place le Doubs, le Jura, la Côte-d’Or, l’Yonne, la Saone-et-Loire et la Nièvre en vigilance orange canicule ce lundi 11 août à partir de midi, jusqu’à au moins mardi 12 août. Seuls les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sont vigilance jaune.
 

Publié le 11 aout à 08h56 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance orange, la Côte d’Or en vigilance jaune ce dimanche

Météo France place les départements du Jura et de Saône-et-Loire en vigilance orange “canicule” à partir du dimanche 10 août 2025 à 12h00, et ce, en l'état actuel des prévisions, jusqu’au vendredi 15 août 2025 à 06h00. Sept des huits départements de la Bourgogne Franche-Comté seront en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août.

Publié le 10 aout à 09h35 par Alexane

