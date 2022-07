Le département du Doubs recrute 2 mécaniciens

Le mécanicien a en charge la maintenance et la réparation des PL, du matériel agricole et TP du Département. Il prépare les véhicules PL au contrôle technique, révise et entretient le matériel de déneigement et assure la maintenance des véhicules utilitaires.

Connaissances demandées :

Connaissance de base en mécanique, électricité (véhicules PL, agricoles et TP)

Connaissance en hydraulique

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail, d’utilisation de produits dangereux

Astreintes hivernales pour la maintenance du matériel de déneigement

CONTRAT : Postes ouverts aux titulaires de la fonction publique, possibilité d’intégration de la fonction publique pour les non-titulaires

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae devront être envoyées par mail à l’adresse

suivante : recrutement@doubs.fr - Réponses attendues pour le 30 août, délai de rigueur

La fiche complète du poste peut être consultée sur le site internet du Département : www.doubs.fr onglet « le Département du Doubs » rubrique « Les offres d’emploi du Département ».