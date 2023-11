Grand Besançon Métropole recrute un(e) égoutier(ere)s

Missions :

Sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau assainissement et l'entretien des ouvrages techniques et enterrés sur le périmètre de la Communauté Urbaine et sur les installations techniques en-dehors du périmètre.

Intervenir en espaces confinés lors des opérations de maintenance et d'entretien du réseau d'assainissement et des ouvrages techniques : curage, pompage

Faire remonter les désordres constatés sur le réseau

Garantir la sécurité des intervenants extérieurs au secteur réseau d'assainissement

Assurer les astreintes réseau Assainissement

Cadre d'emploi : adjoint technique

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Contacts :