Le Grand Besançon recrute des agent.e.s de surveillance de la voie publique (ASVP)

OFFRE D'EMPLOI • La Ville de Besançon recrute au sein de la Direction Sécurité et Tranquillité Publique

La Ville de Besançon s'engage à garantir la sécurité et la tranquillité publique au service de ses citoyens. Afin de renforcer son équipe, la Direction Sécurité et Tranquillité Publique recrute des agent.e.s de surveillance de la voie publique (ASVP). Vous aurez un rôle clé dans le maintien de l'ordre et la régulation de l'espace public au quotidien.

Missions :

Sous l’autorité du responsable de la Police Municipale, vous serez chargé(e) de :

Surveiller et contrôler le stationnement payant

Renseigner les usagers

Identifier et verbaliser les stationnements gênants

Constater les anomalies sur la voie publique et informer les services compétents

Profil recherché :

Diplôme de niveau 3 requis (anciennement niveau V : CAP, BEP)

Qualités relationnelles avérées : goût pour le travail en équipe et le contact avec les usagers, maîtrise de soi

Bonnes connaissances réglementaires (code de la route – arrêtés municipaux)

Bonne maîtrise des outils bureautiques

Sens de la rigueur et très bonnes capacités à rendre compte

Qualités d’écoute et de compréhension avérées

Sens de l'autonomie

Conditions particulières :

Travail en extérieur sur la voie publique

Date limite de candidature :

27 avril 2025

Recrutement par :

Voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux.

Voie contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau minimum CAP. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat.

Intégration directe sur le grade d'adjoint technique territorial.

Selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel

Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, possibilité de temps partiel, 35 jours de congés

Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs

Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance

Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail

Remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %

Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Pièces requises :

Lettre de motivation

CV (format PDF)

NB : Des tests écrits auront lieu le 16 mai 2025 et les entretiens se dérouleront le 6 juin 2025.

Contacts :

RH : Fabien ADDUCI – Chargé de recrutement au 03 81 87 85 70

Service : Luc MAILLARD – Coordinateur opérationnel de la Police municipale au 03 81 87 89 19

Candidature

Postulez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !