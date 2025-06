Le livre élu : les élèves exposent leurs créations à Besançon

Durant ces deux semaines, les productions élaborées par les enfants dans le cadre du projet de lecture et d’écriture "Le Livre élu" seront mises à l’honneur. Pilotée par le rectorat de Besançon, la DSDEN (direction des services départementaux de l’Éducation nationale) du Doubs et mise en œuvre avec l’association Doubs Livre élu, l’exposition présentera de nombreuses créations "inédites, originales, esthétiques et ludiques", déclarent les organisateurs.

Les productions peuvent prendre des formes très diverses : livres papier ou numériques, bandes dessinées, recueils de poésie, critiques littéraires, affiches, jeux de société, sculpture, mobiles, maquettes… "Elles sont à la hauteur de l’imagination des jeunes lecteurs", complimente Doubs Livre élu.

Le livre élu : "goûter au plaisir de lire"

Depuis 1996, des élèves de maternelle et de primaire du Doubs, et des collégiens et lycéens de l’ensemble de l’académie participent au projet Livre élu qui a pour but de faire naitre ou de développer, chez les enfants, le plaisir de lire et d’écrire. Cette année, ce sont 80 livres qui ont été sélectionnés, "issus de la littérature jeunesse et de notre patrimoine littéraire", explique l’association. Des ouvrages répartis en six listes, afin d’adapter les lectures aux différents niveaux.

"Tout au long de l’année, les élèves lisent et échangent sur leurs lectures, élaborent des productions en lien avec les livres qu’ils ont lus, et, à la fin de l’année, votent et élisent leurs livres préférés !", rapporte Doubs Livre élu. Le projet est mené en collaboration avec des acteurs culturels de la région (médiathèques, associations, salons et fêtes du livre…), "l’un des points forts du projet", affirme l’association littéraire. Le projet a mobilisé cette année 8.600 élèves lecteurs dans toute l’académie de Besançon et six expositions ont été ou seront mises en place dans les villes de Morteau, Maîche, Montbéliard, Besançon, Pontarlier et Dole.

Les informations pratiques

Lieu : Maison de quartier Grette-Butte, 31 bis rue du Général Brulard à Besançon

Date et horaires :

Mercredi 18 et 25 juin de 10h à 18h

Mercredi 2 juillet de 10h à 17h30

Samedi 28 juin de 10h à 18h

Dimanche 22 et 29 juin de 14h à 18h

Réservation obligatoire pour les classes et les groupes