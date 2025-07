Le magnétisme à distance sur photo, Didier Gendraud prend un nouveau virage…

Ancien élu local et journaliste à Besançon, Didier Gendraud est également connu pour ses chroniques humoristiques dans l’émission Les Dicodeurs (RTS La Première) depuis près de 30 ans. Photographe, il est en outre exposé dans le cadre du Leica Tour 2025–2026 (Palais de Tokyo à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille…). Ce virage marque, selon lui, un recentrage sur l’essentiel de son don : le magnétisme à distance.

Intitulé Magnétiseur – Ce que je vois, ce que j’entends, ce que je soulage, son ouvrage entend partager son expérience : ”Ni guide ésotérique, ni méthode miracle”, ce livre décrit ce qu’il perçoit lors de ses séances : ”douleurs, émotions enfouies, liens familiaux…” Il y expose comment il aborde ce travail comme ”complémentaire au travail du médecin ou du vétérinaire”.

Le protocole : magnétisme sur photo

Dans ce livre et sur son site, Didier Gendraud détaille comment il fonctionne : ”Le magnétisme n’est pas une croyance, c’est une pratique efficace, sans fondement scientifique, mais attestée par de nombreux clients soulagés depuis des siècles.” Lors d’une séance, il se concentre ”à travers une photographie de vous, peu importe où vous vous trouvez” pour canaliser ses ”énergies bénéfiques”.

Selon le magnétiseur, ses séances à distance peuvent aider pour : douleurs (physiques ou chroniques), stress et anxiété, troubles du sommeil, problèmes de peau, addictions, chocs émotionnels ou physiques. Il précise que cette méthode s’applique aussi bien aux enfants qu’aux animaux, avec pour seuls impératifs une photo récente, visage visible, et consentement de la personne pour laquelle la séance est demandée.

Une pratique encadrée… mais non médicale

Didier Gendraud tient à souligner que le magnétisme ”ne remplace ni le médecin ni le vétérinaire”, et qu’il ”ne formule pas de diagnostic et ne vous demande pas d’interrompre vos traitements médicaux”. Par sa formation, il est certifié IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine) et pratique ”en complément” de la médecine traditionnelle, de l’ostéopathie, naturopathie ou acupuncture.

Ce choix de la distance interroge : comment soulager sans contact ? Son livre apporte des témoignages et décrit comment il ”perçoit” les maux. Mais les critiques restent nombreuses chez les sceptiques, qui pointent l’absence de validation scientifique. Le magnétisme reste classé parmi les médecines complémentaires non reconnues par la médecine conventionnelle, même s'il n'est pas rare que des hôpitaux y ont recours pour soulager les douleurs de personnes gravement brûlées...