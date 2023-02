Le maire du village de Vennans agressé par un livreur

Selon une source proche de la victime, les faits se sont déroulés le temps de midi dans la commune de Vennans.

Après avoir remarqué un livreur circuler devant la mairie à vive allure, le maire lui aurait fait signe de ralentir, se faisant alors au passage insulter par le conducteur.

Au retour de sa course, le livreur est une nouvelle fois passé devant le maire à vive allure et n'aurait pas apprécié une nouvelle remarque de la part de l'élu. Il est alors venu à sa hauteur pour lui porter plusieurs coups de poing et coups de pied à la tête et au ventre.

Selon cette même source, l'individu aurait été interpellé par la gendarmerie de Roulans.

La victime présentant plusieurs hématomes notamment au visage, a quant à elle été transportée par les pompiers au CHU Minjoz.