Le marché du travail se dégrade de nouveau au troisième trimestre 2025 (Insee)

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a partagé ce mardi 13 janvier 2026, la nouvelle notre de conjoncture concernant le troisième trimestre de l’année 2025. Pour l’Insee un constat s’impose, celui que le regain de croissance national de l’été 2025 ne se retrouve pas en Bourgogne-Franche-Comté.

Malgré les incertitudes politiques, "la France présente actuellement une croissance modérée", précise l’Insee dans sa dernière note. Néanmoins, en Bourgogne-Franche-Comté, "la timide amélioration de l’activité économique au printemps ne se confirme pas au troisième trimestre 2025" ajoute-t-elle.

Le constat est le même partout, quel que soit le secteur d’activité, l’emploi salarié est stable ou en baisse. Par rapport au deuxième trimestre de 2025, il a baissé de -0,3% dans la grande région. L’intérim et la construction perdent à nouveau des effectifs et l’emploi dans l’industrie continue de s’éroder.

Le taux de chômage quant à lui augmente sur un an. Il atteint les 6,9% dans la région au troisième trimestre. Le taux national (hors Mayotte) s’élève à 7,7%. C’est dans le département du Territoire de Belfort que son taux est le plus haut (9,3%) contre 5,6% pour le Jura, département où le taux de chômage est le plus bas de la grande région. Dans le département du Doubs, le taux avoisine les 7,5%.

"Toutefois, le recours des entreprises à l’activité partielle est moins fréquent et les impayés de cotisations Urssaf sont à un niveau bas", tempère l’Insee.