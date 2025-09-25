Le musée des maisons comtoise collecte vos pommes, poires, coings pour en faire des jus…

L’événement est organisé samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025 au musée des maisons comtoises à Nancray.

En partenariat avec le Sybert et la Banque Alimentaire, le musée des Maisons comtoises organise une opération zéro gaspi les 27 & 28 septembre, afin de valoriser les fruits présents dans les vergers.

"Vous avez des pommes, poires ou encore coings en trop ? Ne les jetez pas ! Transformez-les en délicieux jus frais grâce au pressoir mobile", conseille le musée des maisons comtoises de Nancray qui propose d’apporter vos fruits (minimum 12 kg) au musée pour la collecte.

Inscription obligatoire pour le pressage des fruits au 03 81 55 29 77

Dimanche 28 septembre : Assistez au pressage de l'ensemble des fruits des contributeurs dans le verger et repartez avec votre jus. "La moitié du jus récolté sera offerte à la Banque Alimentaire, présente sur place", nous est-il précisé.

Entrée gratuite à partir de 12 kg de fruits apportés