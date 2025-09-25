Jeudi 25 Septembre 2025
Alerte Témoin
Nancray
Vie locale

Le musée des maisons comtoise collecte vos pommes, poires, coings pour en faire des jus…

Publié le 25/09/2025 - 08:01
Mis à jour le 24/09/2025 - 17:05

L’événement est organisé samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025 au musée des maisons comtoises à Nancray.

© Musée des maisons comtoises
© Musée des maisons comtoises

En partenariat avec le Sybert et la Banque Alimentaire, le musée des Maisons comtoises organise une opération zéro gaspi les 27 & 28 septembre, afin de valoriser les fruits présents dans les vergers.

"Vous avez des pommes, poires ou encore coings en trop ? Ne les jetez pas ! Transformez-les en délicieux jus frais grâce au pressoir mobile", conseille le musée des maisons comtoises de Nancray qui propose d’apporter vos fruits (minimum 12 kg) au musée pour la collecte.

  • Inscription obligatoire pour le pressage des fruits au 03 81 55 29 77

Dimanche 28 septembre : Assistez au pressage de l'ensemble des fruits des contributeurs dans le verger et repartez avec votre jus. "La moitié du jus récolté sera offerte à la Banque Alimentaire, présente sur place", nous est-il précisé.

Entrée gratuite à partir de 12 kg de fruits apportés

Publié le 25 septembre à 08h01 par Hélène L.
Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
