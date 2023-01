Le No Logo s'offre Tiken Jah Fakoly et bien d'autres pour sa 10e édition...

Après avoir annoncé Naâman et Danakil (meets Ondubgroung) et Hilight Tribe en décembre dernier , le festival No Logo lève le voile sur trois autres artistes qui joueront à Fraisans du 11 au 13 août 2023, et pas des moindres…

Pour commencer l’année sur une bonne note reggae, le No Logo dévoile trois artistes à l’affiche de la 10e édition du festival :

Tiken Jah Fakoly

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. Rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans les tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Exilé au Mali depuis de nombreuses années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, il est retourné enregistrer son nouvel album (le 12eme) à Abidjan, sortit à l’automne 2022 ! Il viendra le présenter aux Forges de Fraisans cet été !

Inna De Yard

Après l’Olympia complet en juin 2019, une tournée mondiale, 50 000 albums vendus et le film réalisé par Peter Webber, l’histoire continue pour le mythique collectif jamaïcain Inna de Yard rassemblant légendes intemporelles et jeune génération.

Les vétérans du reggae exhument l’essence de la culture musicale de la Jamaïque : plus qu’un collectif, il s’agit d’un état d’esprit, d’une forme de création renouant avec l’énergie brute et collective. Après 2 albums devenus cultes, les légendes bien vivantes du Reggae annoncent un nouvel opus accompagné d’une tournée 2023, dont un arrêt dans le Jura pour le No Logo Festival !

Awa Fall x Alpha Steppa

Awa Fall est une artiste de reggae roots de renommée internationale, connue pour son talent de chanteuse de soul, de rnb, de blues et de rap mais elle a toujours eu un amour profond pour la musique Dub et elle a apporté sa contribution au genre en travaillant avec des artistes tels que Mad Professor, Zion Train ou encore Alpha Steppa (UK).

Producteur reconnu et talentueux, Alpha Steppa a grandi entouré de dubplates dans la culture sound system. Awa Fall & Alpha Steppa ont récemment terminé leur nouvel album «What A Joy» qui sortira sur toutes les plateformes numériques le 24 février 2023. Rendez-vous au No Logo pour le découvrir en live sur la Dub Factory !

En tout c’est plus de 45 artistes qui seront présents pour célébrer les 10 ans du festival et offrir un week-end inoubliable aux festivaliers du No Logo ! De nombreuses autres surprises les attendent également.

La billetterie est ouverte

La billetterie de la 10e édition est également ouverte depuis décembre dernier : retrouver sur nologofestival.fr/billetterie