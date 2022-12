Le No Logo Festival annonce les trois premiers noms de sa 10e édition

Le No Logo Festival, qui fêtera ses 10 ans les 11, 12 et 13 août 2023 a annoncé les trois premiers noms de sa programmation après avoir ouvert sa billetterie le lundi 5 décembre. Naäman, Danakil (meets Ondubground) et Hilight Tribe se produiront sur la grande scène du site des Forges de Fraisans.

À l'occasion de ses 10 ans d'existence, le festival prépare une "édition exceptionnelle et inoubliable pour ses fidèles festivaliers". Pour donner un avant-goût, l'équipe du festival a dévoilé les trois premiers noms de sa programmation dans un communiqué.

Naâman

Après une épreuve de vie inattendue abordée avec sagesse, c’est encore plus fort et plus déterminé que Naâman a entamé sa tournée évènement Temple Road Tour qui signait son grand retour sur scène. Cet été Naâman reprendra donc la route des festivals et passera par les Forges de Fraisans pour présenter son dernier album aux côtés du Deep Rockers Crew pour un show aussi énergique qu’émouvant.

Danakil meets Ondubground

Quand Danakil rencontre Ondubground, il se passe forcément quelque chose. La recette est simple : en partant des pistes de l’album “Rien ne se tait”, sorti en septembre dernier, Ondubground déconstruit, décompose, et revient avec des versions “dub” sauce ultra piquante “électro/bass music”. Une fois la musique en place, les deux crews feront appel à Omar Perry et Twan Tee pour dévoiler un show qui ne sera uniquement joué que sur la scène du No Logo cet été !

Hilight Tribe

Munis de dizaines d’instruments, les Hilight transportent dans une expérience multi sensorielle où le light show, la performance scénique, la définition sonore et l’interaction avec le public complètent le cercle de laTribe au bonheur de toutes les générations venues pour danser et transcender leur quotidien. Le groupe faisait notamment partie de la programmation de la toute première édition du festival en 2013 et viendra donc fêter les 10 ans en 2023.

Au total, le festival annonce la venue de plus de 45 artistes qui viendront jouer sur l'une des trois scènes du No Logo Festival. L'équipe prévoit également beaucoup d’autres surprises qui seront annoncées au fur et à mesure de l’année pour "proposer une édition inoubliable aux festivaliers".

La billetterie est ouverte

La billetterie de la 10e édition est également ouverte depuis le début de la semaine avec un "démarrage prometteur pour le festival puisque les 1.000 premiers pass à tarif promotionnel ont été épuisés en 5 heures". Pour ceux qui n’ont pas pu en profiter, des places sont encore disponibles au tarif "Ensemble pour les 10 ans", à retrouver sur la billetterie.