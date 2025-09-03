Le Pr Norbert Ifrah attendu à Besançon pour une visite à l’Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté

Le président de l’Institut national du cancer (INCa), le professeur Norbert Ifrah, sera en visite ce jeudi 4 septembre à l’Institut régional fédératif du cancer (IRFC) de Franche-Comté à Besançon. Cette journée sera l’occasion de présenter les actions et résultats de l’IRFC, les perspectives 2025-2030, ainsi que les coopérations en cours avec les établissements membres du groupement.

Créé en 2008, l’IRFC regroupe tous les hôpitaux et cliniques de Franche-Comté impliqués en oncologie, radiothérapie et hématologie : le CHU de Besançon, l’Hôpital Nord Franche-Comté, le Groupe hospitalier de Haute-Saône (Vesoul), le Centre hospitalier Louis Pasteur (Dole), le Centre hospitalier Jura Sud (Lons-le-Saunier), le Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté (Pontarlier), la Polyclinique de Franche-Comté et la Clinique Saint-Vincent (Besançon).

L’organisation ”vise à garantir des soins de haute qualité, l’accès à la recherche et à l’innovation pour tous les patients, sur tout le territoire franc-comtois”, souligne le CHU. Elle repose sur une équipe hospitalo-universitaire surspécialisée par organe, intervenant directement dans les différents établissements. Comme le rappelle le communiqué, ”les patients ne se déplacent pas : ce sont les praticiens qui viennent à eux et assurent leur prise en charge aux côtés des équipes paramédicales de chaque établissement".

En mutualisant les compétences et les moyens, l’IRFC ”contribue à améliorer les taux de survie et de guérison” tout en maintenant une offre de proximité dans les quatre départements de la région.

Norbert Ifrah, un parcours ancré dans l’hématologie et la recherche

Le Pr Norbert Ifrah a bâti l’essentiel de sa carrière à Angers, où il a longtemps dirigé le service des maladies du sang du CHU. Hématologue reconnu, il a ensuite pris la tête du pôle Hématologie-Réanimation Médicale-Néphrologie-Transplantations de l’établissement. Très impliqué dans la gouvernance hospitalière, il a été vice-président en charge de la recherche, puis président de la commission médicale d’établissement entre 2007 et 2015.

En 2014, il crée la Fédération hospitalo-universitaire GOAL, consacrée aux leucémies, dans le cadre d’un appel à projets des Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest et de l’Inserm. Deux ans plus tôt, il avait déjà été lauréat, aux côtés du Pr Olivier Rascol de Toulouse, du premier appel d’offres des Programmes d’investissement d’avenir (projet FCRIN).

Au-delà de l’hôpital, Norbert Ifrah a multiplié les responsabilités dans les instances nationales et les sociétés savantes. Il a présidé le Comité national de coordination de la recherche, la 47e section du Conseil national des universités, FHF Cancer et le Collège des hématologistes français. Il a également siégé au conseil d’administration de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, de l’Établissement français du sang, puis de l’Institut national du cancer.

Chercheur associé à l’Inserm et au CNRS, il a coordonné pendant 15 ans un réseau national sur les leucémies aiguës de l’adulte. Auteur prolifique, il signe plus de 250 publications internationales dans le domaine des hémopathies malignes.

Avant sa nomination à la présidence de l’Institut national du cancer, il dirigeait le service d’hématologie du CHU d’Angers. Il y exerce toujours en tant que chef de pôle transversal, couvrant un large spectre de pathologies hématologiques, cancéreuses, infectieuses et inflammatoires.