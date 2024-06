L’élu bisontin Philippe Crémer est décédé

Communiqué diffusé par la Ville de Besançon

‘Philippe CREMER nous a quittés.

Une grande tristesse nous étreint.

Membre du Conseil municipal de Besançon et du Conseil de Communauté de Grand Besançon Métropole, Philippe CREMER s’est éteint ce mardi 11 juin.

Homme engagé associatif et politique, Philippe, militant de Génération’s, avait rejoint en 2020 l’équipe « Besançon par nature ».

Nommé Conseiller délégué aux dispositifs d’accueils des sans-abris et à l’Accompagnement des migrants, il menait ses missions avec passion, parce qu’il avait un grand cœur et qu’il était convaincu de la politique à mener dans ces domaines. Il a assumé ses délégations, avec conviction, sans se ménager.

Il a, notamment, été l’élu qui nous a permis de signer avec l’État un CTAI - Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration, permettant d’améliorer la vie des personnes réfugiées et étrangères sur les questions de la vie quotidienne : logements, apprentissage de la langue, accès aux droits et aux soins,… Et il était en première ligne sur la question des mineurs isolés. Il appréciait, toujours avec émotion, représenter la Ville aux cérémonies, en préfecture, d’accueil dans la citoyenneté française.

Membre du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, il y exprimait sa conviction profonde et intacte du devoir d’humanité, d’apporter l’accompagnement, l’aide et le soutien aux sans-abris, aux plus fragiles et aux plus démunis. C’est ainsi que Philippe valorisait son attachement à un fondement de notre République, la fraternité.

Philippe CREMER manquera au Conseil municipal et aux débats et échanges qu’il pouvait proposer voire provoquer, le compagnon, le camarade et l’ami manquera à l’équipe de la majorité.

Nos sincères condoléances à la famille et proches de Philippe".

Les funérailles se tiendront à l'adresse suivante : 1, Allée du Souvenir Français de Besançon (25000) le jeudi 20 juin 2024 à 11h15.