L’équipe de France police de Lutte en préparation à Besançon

Dans le cadre de la préparation aux championnats d’Europe police de Lutte, qui se dérouleront à Zagreb (Croatie) du 22 au 25 novembre 2025, l’Équipe de France Police est actuellement en stage intensif à Besançon du 17 au 21 novembre 2025.

Cette préparation réunira six lutteurs :

Trois athlètes de lutte libre,

Trois athlètes de lutte gréco-romaine.

Ce stage revêt une dimension particulière pour le territoire bisontin, puisque trois membres de l’équipe sont originaires de Besançon :

Aurélien Bozonet, entraîneur national,

Clément Stéfan, athlète en équipe de France,

accompagnés de M. Emmanuel Pin, Directeur Technique National, lui aussi bisontin et responsable de la conduite du stage.

Pour la police nationale, cette action vise à mettre en valeur :

la présence de l’équipe de France police de Lutte sur le territoire bisontin,

la préparation d’un rendez-vous international majeur,

le rôle central des athlètes et cadres originaires de la région,

le rayonnement de la police nationale à travers l’excellence sportive et la discipline de la lutte.

Toujours d’après la police nationale, ce stage constitue "une belle opportunité de promouvoir le sport policier de haut niveau, tout en renforçant le lien entre la police nationale et le territoire de Besançon".