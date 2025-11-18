Mardi 18 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société Sport

L’équipe de France police de Lutte en préparation à Besançon

Publié le 18/11/2025 - 09:58
Mis à jour le 18/11/2025 - 09:50

Dans le cadre de la préparation aux championnats d’Europe police de Lutte, qui se dérouleront à Zagreb (Croatie) du 22 au 25 novembre 2025, l’Équipe de France Police est actuellement en stage intensif à Besançon du 17 au 21 novembre 2025.

©
©

Cette préparation réunira six lutteurs :

  • Trois athlètes de lutte libre,
  • Trois athlètes de lutte gréco-romaine.

Ce stage revêt une dimension particulière pour le territoire bisontin, puisque trois membres de l’équipe sont originaires de Besançon :

  • Aurélien Bozonet, entraîneur national,
  • Clément Stéfan, athlète en équipe de France,
  • accompagnés de M. Emmanuel Pin, Directeur Technique National, lui aussi bisontin et responsable de la conduite du stage.

Pour la police nationale, cette action vise à mettre en valeur :

  • la présence de l’équipe de France police de Lutte sur le territoire bisontin,
  • la préparation d’un rendez-vous international majeur,
  • le rôle central des athlètes et cadres originaires de la région,
  • le rayonnement de la police nationale à travers l’excellence sportive et la discipline de la lutte.

Toujours d’après la police nationale, ce stage constitue "une belle opportunité de promouvoir le sport policier de haut niveau, tout en renforçant le lien entre la police nationale et le territoire de Besançon".

lutte police nationale préparation stage

Publié le 18 novembre à 09h58 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !

PUBLI-INFO • À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui se tiendra du 22 au 30  novembre 2025, le SYBERT (Syndicat mixte de traitement des déchets de Besançon et de sa région) propose une série d’animations gratuites dans son espace pédagogique situé 226C rue de Dole, sur la zone commerciale de la chaufferie bois à Besançon. Voici le programme !

atelier ateliers cuisine anti-gaspi couches lavables réduction des déchets Semaine Européenne de la Réduction des Déchets sybert
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société

Besançon : L214 interpelle les députés via les citoyens pour dénoncer l’élevage intensif

Suite à la publication de leur enquête publiée le mercredi 12 novembre 2025 dévoilant l'omniprésence de l'élevage intensif dans toutes les régions de France, l'antenne locale bisontine de l'association L214 a organisé ce samedi 15 novembre à Besançon une action de 10h30 à 13h, place du 8 septembre. 

alimentation animaux association L214 députés élevage intensif
Publié le 15 novembre à 17h47 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Vie locale

Illuminations, marchés de Noël, sapins… Besançon se prépare aux fêtes de fin d’année

À l’approche des fêtes de fin d’année, Besançon revêt progressivement sa parure de Noël. Comme chaque année, l’installation des grands sapins de Noël marque le lancement des préparatifs. Deux arbres majestueux ont ainsi été mis sur la  place Granvelle et la place du 8 Septembre.

commerce illuminations marché de noël noël noël 2025 Sapin de Noël shopping
Publié le 14 novembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine “radio don” pour pallier des difficultés financières

VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…

radio radio rcf rcf
Publié le 14 novembre à 15h02 par Hélène L.
Besançon
Société

Hommage aux victimes des attentats de Paris à Besançon : ”Nous devons célébrer la vie !”

VIDÉO • Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un hommage a été rendu ce jeudi matin au cimetière du Champ Brulley à Besançon, devant le cavurne d’Ariane Thieller, tuée par les balles des terroristes islamistes au Bataclan.

13 novembre 2015 anne vignot attaques au Bataclan attentats paris décès hommage jean-claude goudot terrorisme
Publié le 13 novembre à 12h32 par Alexane
Dole
Evénements Société

À la découverte des métiers de l’industrie le 18 novembre à Dole

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, France Travail Dole et ses partenaires organisent, le mardi 18 novembre 2025, une journée dédiée à la découverte des métiers de l’industrie. Accessible à tous, cette initiative vise à faire découvrir, informer et orienter les jeunes, les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion vers des secteurs dynamiques et prometteurs.

emploi industrie semaine de l'industrie
Publié le 13 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Société

“Il est vital que les jeunes continuent à vivre” : le témoignage de Viviane, maman d’une victime de l’attaque du Bataclan en 2015

13 NOVEMBRE 2015 - 10 ANS • Plus que les cérémonies de commémoration, Vivianne Theiller, maman d’Ariane, décédée lors de l’assaut du Bataclan le 13 novembre 2015, souhaite transmettre un message fort. Celui de "continuer à vivre, d'aller voir des concerts, s’asseoir dans les bars, rire avec des amis", sinon "les terroristes auront gagné", nous confie-t-elle avec force ce mois de novembre 2025. Pour rappel, une cérémonie est organisée à 11 heures au cimetière des Champs Bruley à Besançon où se trouve la sépulture d'Ariane. Un concert symbolique se tiendra ce jeudi soir à la Rodia avec le groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et le duo anglo-bisontin Dead Chic.

13 novembre attaque du Bataclan attaques au Bataclan commémoration terroriste
Publié le 13 novembre à 08h00 par Hélène L.
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet renforce la réglementation sur les armes blanches en Haute-Saône

Certaines armes blanches, présentant une dangerosité particulière, relèvent dorénavant de la catégorie A1. Il s’agit des couteaux dits « zombie » et des coups de poing américains à 4 trous postérieurs à 1900. Les détenteurs, commerces non autorisés et particuliers, ont jusqu’au 7 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

armes préfecture de la haute-saône
Publié le 10 novembre à 17h00 par Hélène L.

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 2.25
ciel dégagé
le 18/11 à 12h00
Vent
1.61 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
88 %
 