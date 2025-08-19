Les activité à faire en août aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Les visites guidées
Au musée des Beaux-arts et de l'archéologie (MBAA)
- Visite dansée en famille
Le samedi 30 août à 10h30
- Éveil tout-petits (18 mois-3 ans)
Le samedi 23 aout à 10h30
- Exposition « Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIle-XXle siècle) » (à partir de 16 ans)
Tous les dimanches à 16h
- Over the rainbow (à partir de 16 ans)
Le dimanche 24 aout à 14h30
- Egyptomania (à partir de 16 ans)
Le dimanche 31 août à 14h30
Au musée du Temps (MDT)
- (Re)découverte des collections permanentes (à partir de 16 ans)
Tous les dimanches à 16h
- La Mesure du temps
Le dimanche 24 août à 14h30
- Besançon tout en relief (à partir de 16 ans)
Le dimanche 31 août à 14h30
Détails, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat
Les ateliers
Au MBAA
- Dessiner comme Degas (7-10 ans)
Le jeudi 21 août à 14h30
- Confection d'un herbier (3-6 ans)
Le mercredi 27 août à 10h30
- Dessin paysage (7-10 ans)
Le jeudi 28 aout à 14h30
Au MDT
- Design de montre (7-10 ans)
Le mardi 19 aout à 14h30
- Semainier (3-6 ans)
Le mardi 26 aout à 10h30
- Tissage (7-10 ans)
Le mardi 26 aout à 14h30
