Besançon
Culture

Les activité à faire en août aux musées d'Art et du Temps de Besançon

Publié le 19/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 19/08/2025 - 10:52

Fini la canicule, la pluie devrait faire son arrivée dès le 20 août 2025 à Besançon. Alors pour ne pas gâcher son été, les Bisontins pourront se réfugier aux musées d’Art & du Temps qui proposent encore des visites et activités tout au long du mois d’août 2025. 

© Élodie R.
© Alexane Alfaro
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Alexane Alfaro

Les visites guidées

Au musée des Beaux-arts et de l'archéologie (MBAA)

  • Visite dansée en famille
    Le samedi 30 août à 10h30
  • Éveil tout-petits (18 mois-3 ans)
    Le samedi 23 aout à 10h30
  • Exposition « Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIle-XXle siècle) » (à partir de 16 ans)
    Tous les dimanches à 16h
  • Over the rainbow (à partir de 16 ans)
    Le dimanche 24 aout à 14h30
  • Egyptomania (à partir de 16 ans)
    Le dimanche 31 août à 14h30

Au musée du Temps (MDT)

  • (Re)découverte des collections permanentes (à partir de 16 ans)
    Tous les dimanches à 16h
  • La Mesure du temps
    Le dimanche 24 août à 14h30
  • Besançon tout en relief (à partir de 16 ans)
    Le dimanche 31 août à 14h30

Détails, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

Les ateliers

Au MBAA

  • Dessiner comme Degas (7-10 ans)
    Le jeudi 21 août à 14h30
  • Confection d'un herbier (3-6 ans)
    Le mercredi 27 août à 10h30
  • Dessin paysage (7-10 ans)
    Le jeudi 28 aout à 14h30

Au MDT

  • Design de montre (7-10 ans)
    Le mardi 19 aout à 14h30
  • Semainier (3-6 ans)
    Le mardi 26 aout à 10h30
  • Tissage (7-10 ans)
    Le mardi 26 aout à 14h30

Détails, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat

activités musee des beaux arts de besancon musée du temps musées d'Art et du Temps visites guidées

Publié le 19 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
