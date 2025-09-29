Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... se sera encore en 2026 !

PUBLI-INFO • Pour rappel les Boucles Vauban se sont tenues le 21 septembre en même temps que les journées du patrimoine : l'objectif, se retrouver pour courir ensemble à (re)découverte du patrimoine bisontin. Au programme un 10km et un 5km et un village de départ, familial, convivial et santé !

Les Boucles Vauban, "hier", mais bien sûr encore en 2026

Au cours des semaines passées, on vous a tout dit de la préparation, et des objectifs de cette manifestation initiée par Decathlon Besançon. Juste vous rappeler que cet événement, comme d’autres tout au long de l’année pour rappeler à tous que la pratique d’un sport nous est nécessaire pour garder la forme. Quant à celles et ceux qui n’ont pu venir en 2025, pas grave, nous recommençons en 2026… avec déjà des idées en tête des pistes sympas pour intéresser encore plus de monde

2025, Un chiffre et une impression

470 finishers, toutes courses confondues.

La Météo, grisâtre avec une pluie qui a épargné les participants jusqu’à la remise des médailles

Un événement familial, convivial autour de la santé et de l'inclusion.

Merci aux partenaires :

L’équipe des Boucles Vauban tient à remercier les « piliers » de l’organisation : la Ville de Besançon, Le Besançon Athletic Club (BAC), les bénévoles, évidemment, et :

Elisea pour l'accompagnement des patients en situation d'obésité,

Moveos pour les activités physiques adaptées,

Don d'organes : tous donneurs !,

L'EFS : sensibilisation au don du sang,

Réflexologie plantaire : comment prendre soin de soi autrement,

Avril Laheurte pour la nutrition et prévention.

Et enfin, les coureurs, essence même de ce projet.

C’est votre succès

Que vous soyez sportif ou non, la journée avait pour volonté de vous rappeler de prendre soin de vous, des autres et aussi des minorités, la journée a été un succès notamment grâce à une levée de fond pour Elisea, 226 euros pour cette première édition. Le but n'était pas de soulever des millions mais quelques euros qui permettront à l'association de pouvoir continuer ses actions.

Et demain (2026) ?

Les pistes de réflexion pour l'année prochaine :

Ouverture d'un format "marche" pour inciter les Bisontins à se remettre au sport

Mise en place de catégories handisport à féliciter

Suite à l'énorme demande de dossards (qui a pu transparaître dans la liste d'attente), l'organisation prévoit avec l'accord de la ville de Besançon l'augmentation de la fréquentation possible sur l'événement, au minimum pour 1000 personnes.

Conclusion : la réussite de cette journée est de bon augure pour le semi-marathon l'année prochaine.