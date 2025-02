En réaction à un projet de "refonte brutale du cadre de développement du solaire photovoltaïque" par le gouvernement, le président de la Chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Haute-Saône, Julien Faure, a écrit le 20 février dernier aux préfet et parlementaires du département pour appeler "l’ensemble des acteurs économiques et politiques à se mobiliser pour défendre les emplois du solaire photovoltaïque et garantir un avenir énergétique durable et cohérent pour notre pays".