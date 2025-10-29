Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween

Comme chaque année, les deux soeurs du salon de thé Marotte et Charlie, situé place Victor Hugo à Besançon, attendent Halloween avec impatience. Cette année, leur décoration et nouvelles gourmandises rendent hommage à trois autres soeurs bien connues de l’univers Disney. Plusieurs biscuits à l’effigie des soeurs Sanderson du film Hocus Pocus sont ainsi à déguster jusqu’à la fin de la semaine où deux événements viendront clôturer la saison halloweenesque !

L’année dernière, elles avaient justement eu les clés de leur nouveau local situé à quelques pas de l’ancien, le 31 octobre 2024. Charlotte et Marie Lebaupin n’avaient donc pas pu profiter pleinement de cette période de l’année qu’elles affectionnent tant. C’est donc leur premier Halloween dans leur nouveau cocon. Alors pour l’occasion, les deux soeurs ont souhaité plonger une fois de plus dans le folklore de la fête anglo-saxonne qui parvient petit à petit à s’ancrer dans la culture française.

Trois sorcières inspirantes et "cool"

Pour Charlotte, Halloween "c’est fun, on adore, c’est la gourmandise, l’enfance" et surtout une belle occasion de "s’amuser avec la décoration". Si Marie "adore se déguiser"alors que "plutôt mourir" pour Charlotte, les soeurs se retrouvent au moins sur la gourmandise. Pour trouver l’inspiration plus facilement, elles ont donc commencé par désigner un thème, "on aime bien choisir des thèmes, c’est plus facile pour s’amuser autour sinon on part dans tous les sens" souligne Charlotte. Pour cette année, elles ont jeté leur dévolu sur les trois soeurs héroïnes du film Hocus Pocus. Ce film de Disney raconte l’histoire de trois sorcières : Sarah, Mary et Winifred Sanderson, réveillées de leur malédiction par un jeune homme qui a eu l’audace d’allumer la bougie à flamme noire.

"C’est un film que l’on aime beaucoup et que l’on a beaucoup regardé" nous confie Charlotte. Il a également l’avantage de véhiculer des valeurs qui plaisent aux deux jeunes femmes : "ce sont des femmes qui ont les premiers rôles" et le deuxième volet sorti en 2022 insiste d’ailleurs beaucoup sur la notion de "sororité et d’amour fraternel". Et puis, "les sorcières c'est cool !" Balais en bois, bougies et chapeaux noirs ont ainsi rapidement envahi le salon de thé de la place Victor Hugo et du chaudron de Marie sont sortis plusieurs biscuits à l’effigie des trois soeurs Sanderson.

Des cupcake à la vanille mais au fourrage mystère et coiffés d’un chapeau de sorcière permettent également au client de savoir quelle sorcière se cache en lui. Si le coeur du cupcake est de couleur jaune (goût citron) alors il s’agit de Sarah, l’orange, goût potimarron correspond à Winifred et le noir au chocolat à Mary. "Les clients jouent le jeu et pour les autres on triche un peu" nous confie la gérante. La bougie à flamme noire des sorcières est également en version à croquer, tout comme le chaudron bien rempli de Winifred. Des gourmandises plébiscitées à l’heure du goûter, lorsque les clients s’agglutinent dans le salon de thé pour se réfugier de la météo automnale.

En revanche, "ici il n’y aura jamais d’araignées sous aucune forme que ce soit, même à Halloween" nous assure Charlotte, pas franchement adepte de la petite bestiole à huit pattes. Ni de choses "trop trash ou sanguinolent". Les deux frangines préfèrent un univers "Halloween mignon et appétissant".

Trois événements pour fêter Halloween

Après un mois complet passé dans l’ambiance d’Halloween, le salon de thé proposera plusieurs événements pour conclure cette période.

Le mercredi 29 octobre, l’illustratrice bisontine Bérangère Delaporte viendra en dédicaces l’après-midi pour présenter sa dernière bande dessinée Dracul’ours à partir de 15h.

Le samedi 1er novembre, place au blind test d’Halloween avec deux parties en présence de DJ Dernière minute de 15h à 18h. Il reste encore des places disponibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marotte & Charlie . (@marotteetcharlie)

Le lendemain, la saison prend fin le dimanche 2 novembre avec le traditionnel brunch d’Halloween et ses deux services (11h et 13h). Quelques places sont encore disponibles.

Bientôt Noël...

Dès le 3 novembre, toute la décoration sera retirée et Halloween chassé d’un coup de balai. Mais que l’on se rassure, 15 jours plus tard, une autre période de l’année débutera chez Marotte et Charlie… Celle de Noël, la préférée des deux gérantes et probablement aussi des clients.

Marotte et Charlie