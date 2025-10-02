Jeudi 2 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

L’horlogerie française renforce sa coopération industrielle lors du 3e événement "Grappes d’entreprises" à Besançon

Publié le 02/10/2025 - 16:47
Mis à jour le 02/10/2025 - 16:47

Le secteur horloger français poursuit sa dynamique de réindustrialisation. Le 1er octobre 2025, France Horlogerie a réuni une quarantaine d’acteurs de la filière à Besançon, à l’occasion de son troisième rendez-vous "Grappes d’entreprises".

Illustration © D Poirier
Illustration © D Poirier

Organisée dans les locaux de Supmicrotech à Besançon avec le soutien de Francéclat, la journée a permis de rassembler marques, fabricants de composants, sous-traitants et partenaires. Les participants ont travaillé en ateliers sur "le développement de produits et procédés industriels horlogers innovants".

La rencontre s’est conclue par une visite de l’école d’ingénieurs, afin de découvrir ses compétences en microtechnique et d’illustrer "les coopérations fructueuses avec l’écosystème horloger".

Des feuilles de route consolidées

Parmi les résultats annoncés figurent :

  • la consolidation de feuilles de route par chantier, portant sur les cadrans, boîtiers, offres intégrées, innovations liées à l’électronique esthétique et aux bracelets ;
  • une mise en relation renforcée entre donneurs d’ordres, fabricants et sous-traitants pour mutualiser les ressources ;
  • l’identification d’actions de formation et de montée en compétences, en lien avec les établissements partenaires.

"La force de notre filière tient à sa capacité à faire ensemble : partager des savoir-faire, mutualiser des moyens et transformer des idées en procédés, composants et produits. Avec les grappes d’entreprises, nous passons du discours à l’exécution collective", a souligné Pierre Burgun, président de France Horlogerie.

Une filière en structuration

France Horlogerie, organisation professionnelle représentative du secteur, rassemble une centaine d’entreprises. En 2024, la filière représentait un chiffre d’affaires de 423 millions d’euros et environ 3.000 emplois en France, selon Francéclat.

L’organisation affirme poursuivre son rôle de promotion des savoir-faire, de soutien aux projets collectifs en faveur de la réindustrialisation et de l’innovation, ainsi que d’accompagnement des entreprises face aux exigences réglementaires.

Allez + loin

France Horlogerie supmicrotech

Publié le 2 octobre à 16h47 par Alexane
Economie

Besançon
Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
