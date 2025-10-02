Jeudi 2 Octobre 2025
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Publié le 02/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 02/10/2025 - 08:22

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

© Your_Music_666/pixabay
© Your_Music_666/pixabay

L’initiative s’inscrit dans la continuité de l’inscription des savoir-faire horlogers et mécaniques d’art au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2020, et entend promouvoir l’horlogerie comme le "12e art".

Une dimension culturelle avant tout

Dès 2022, l’idée d’une journée mondiale a germé au sein des associations horlogères partenaires. Arc Horloger, acteur majeur de la région de Cluses à Schaffhausen en passant par Besançon et Morteau, s’est rapidement associé au projet.

"La principale raison, comme l’ADN d’Arc Horloger, c’est un évènement complètement culturel, pas du tout commercial. On vient y célébrer l’horlogerie, son patrimoine, sa culture, son histoire et les savoir-faire", explique Thierry Bailly, vice-président d’Arc Horloger et dirigeant d’une entreprise familiale bisontine spécialisée dans les microtechniques et l’automatisation.

Un programme mondial et participatif

Le 10 octobre, deux types d’événements rythmeront la journée. En ligne, le site officiel du World Watch Day proposera films, documentaires et interviews préparés par les membres fondateurs. En parallèle, des manifestations physiques se dérouleront aux quatre coins du monde : conférences, expositions et rencontres, débutant à Shanghai, poursuivant en Europe et s’achevant aux États-Unis.

"On a quand même à travers le monde entre 25 et 30 évènements physiques répertoriés sur le site du World Watch Day. Dans la région d’Arc Horloger, tous les musées horlogers ont répondu présent ainsi que des écoles telles que le lycée Edgar Faure de Morteau ou encore l’Afpa à Besançon", se réjouit Thierry Bailly.

À Besançon, un moment fort aura lieu à 10h10 précises : les cloches de l’église Saint-Maurice, en face du Musée du Temps, sonneront pour marquer symboliquement l’événement. "C’est vraiment aimable de leur part parce que ça ne rentre pas du tout dans le cadre normal d’une sonnerie de cloche. Ils ont accepté de faire ce geste ce jour-là", souligne M. Bailly.

Le programme complet d'Arc Horloger :

Franche-Comté :
  • Sonnerie des cloches de l'église Saint-Maurice de Besançon à 10h10 le 10/10
  • Visite guidée la Mesure du temps et visite la (re)découverte des collections permanentes du Musé du Temps de Besançon le 12/10
  • Visite guidée des collections et présentation de la future Cité des Horlogers au Musée de la Montre de Villers-le-Lac le 10/10
  • Visite guidée des collections " Avant la pince, l'outil d'horlogerie !!! " au Musée de la Pince de Montécheroux le 10/10
  • Visite guidée des collections "Entrez dans l'aventure manufacturière" de Beaucourt le 10/10
  • Immersion sur les plateaux de l'Association pour la Formation Professionnelle des adultes - AFPA - de Besançon le 10/10
  • Visite guidée des locaux dédiés à l'apprentissage de l'horlogerie au Lycée Edgar Faure de Morteau le 10/10
  • Portes ouverte de l'A.F.A.H.A (Association Française des Amateurs d'Horlogerie Ancienne), 23 rue Rivotte à Besançon.
Suisse :
  • Visite guidée des collections avec un focus sur l'horlogerie internationale : "L'horlogerie : une histoire internationale" au Musée International d'Horlogerie (MIH) de La-Chaux-de-Fonds le 10/10 dès 10h10
  • Echanges avec des manufactures de la Vallée de Joux à 10h10, table ronde "Le rôle de la diffusion de la culture horlogère par les manufactures" avec une tombola permettant de gagner 20 copies dédicacées du livre "La Montre. Histoires et savoir-faire à 10h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Comix Mécanix" à 12h10 à l'Espace Horloger de la Vallée de Joux le 10/10
  • Exposition "Même une horloge cassée donne l'heure juste trois fois par jour" au Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) du 10 dès 10h10, au 31/10

Photographier sa montre préférée à 10h10

Au-delà des manifestations officielles, chacun pourra participer de manière simple et symbolique. À 10h10 le 10 octobre 2025, l’heure emblématique des publicités horlogères, le public est invité à photographier sa montre et à partager l’image sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WorldWatchDay.

"Un petit geste qui ne prend pas beaucoup de temps", souligne le vice-président d’Arc Horloger.

Un engagement régional et international

Pour Arc Horloger, cet événement est en parfaite cohérence avec sa mission : valoriser et transmettre les savoir-faire horlogers après leur reconnaissance par l’UNESCO. "Dans notre région, à Besançon, la culture, l’histoire, cette renaissance industrielle… on est quand même au cœur de cette horlogerie française. Je suis vraiment très content, et je remercie tous les musées qui ont répondu tout de suite présent", affirme Thierry Bailly.

Malgré un calendrier serré, associations, écoles et institutions locales se sont mobilisées pour offrir une première édition riche et diversifiée. L’objectif : installer cette Journée internationale dans la durée et "proposer de nouvelles choses et aller plus loin jusqu’à Paris ou en Normandie" lors des prochaines éditions, selon M. Bailly.

À suivre sur :

arc horloger horlogerie world watch day

Publié le 2 octobre à 12h00
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

