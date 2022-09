L'Interdite, une nouvelle absinthe comme il y a 100 ans... héroïne d'un nouveau film à Besançon

Après avoir sorti un film dédié aux vins tourné en Europe de l’est, Bertrand Vinsu, réalisateur bisontin s’est lancé dans une nouvelle aventure, celle d’un nouveau film mettant un coup de projecteur sur l’absinthe et son histoire entre Pontarlier et le Creux du Van en Suisse. Au cours du tournage, le réalisateur et la Distillerie Les fils d’Emile Pernot décident de créer une nouvelle absinthe… L’interdite.

Après un premier film intitulé Danube, sorti en 2021, Bertrand Vinsu s’est intéressé à l’absinthe. Alors qu’il se baladait à Pontarlier en décembre 2021, pour faire découvrir les produits du terroir franc-comtois à Anya, jeune moldave présente dans Danube, ils s’arrêtent à la Distillerie Les Fils d’Émile Pernot. "On y a passé un très bon moment et en rentrant à Besançon, on a eu l’idée, avec mon ami Tony avec qui j’avais fait Danube, de faire un film sur l’absinthe", nous raconte le réalisateur.

"Tout s’est fait en une semaine"

Ni une ni deux, les deux acolytes programment une randonnée de plus de 60 kilomètres entre Pontarlier et le Creux du Van pour tourner leur nouveau film-documentaire, avec dans le premier rôle : l’absinthe. "Nous n’étions pas du tout équipés pour faire de la randonnée, il fallait qu’on trouve du bon matériel pour dormir la nuit en plein hiver, sur les hauteurs, nous avons finalement rapidement trouvé des sponsors comme Intersport à Dole et de bons conseils auprès de ma petite amie Marguerite et on est parti le 3 janvier 2022", explique Bertrand Vinsu, "tout s’est fait en une semaine".

Une nouvelle absinthe d’il y a 100 ans

Au cours du tournage, lors d’un repas avec Dorian Sommier, distillateur à la Distillerie Les fils d’Émile Pernot (et après quelques verres d’absinthe), ils décident de lancer leur propre absinthe. Ils élaborent une nouvelle boisson "qui ne ressemble pas celles déjà proposées par la distillerie", précise Bertrand. "Elle est assez anisée, plutôt amère, et florale avec beaucoup de verveine, à 52% d’alcool, c’est une recette que l’on pouvait trouver il y a 100 ans lorsqu’elle était interdite", d’où son nom : L’Interdite.

Où peut-on déguster L’Interdite ?

La Distillerie Les fils d’Émile Pernot a fabriqué 500 litres de cette nouvelle absinthe. À ce jour, il est possible de la déguster uniquement dans des bars et restaurants de Besançon :

Casinne - 132, Grande rue

La Plancha - 10, rue Gustave Courbet

Le Café Planche - 7, rue Gustave Courbet

La Boucle - 19, avenue Élisée Cusenier

L’Antr’Act - 10, rue Gustave Courbet

Le Chaland - (bateau-restaurant) avenue Édouard Droz

Le film L’Interdite, le 7 octobre au Mégarama Beaux-Arts

Pour découvrir le film du même nom que cette absinthe, la première projection publique se déroulera vendredi 7 octobre 2022 au cinéma Mégarama Beaux-Arts à 19h30. Elle sera suivie d’une dégustation d’absinthes et d’amuse-bouche de Xavier Brignon au musée des Beaux-Arts.

Tarif unique : 8 euros

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.