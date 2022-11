L’Isle-sur-le-Doubs : un incendie met une cinquantaine de personnes au chômage technique

Le flammes ont été circonscrites au moyen de deux extincteurs à poudre. Le temps de la remise en service du courant par Enedis, huit entreprises sont impactées. Une seule d’entre elles pourra maintenir son activité. Une cinquantaine de personnes sont au chômage technique.

Si la coupure dure plus de trois heures, Enedis mettra en place un groupe électrogène pour alimenter la zone.

Quatre engins et quatorze sapeurs-pompiers des centres de L’Isle-sur-le-Doubs et de Montbéliard ont été mobilisés. La gendarmerie nationale et un adjoint au maire de la commune étaient également sur place.