Livres dans la Boucle 2025 : la programmation se dévoile...

Ce mercredi 11 juin, les organisateurs du festival Livres dans la boucle ont annoncé, au Conservatoire de Besançon, la programmation et les nouveautés de la dixième édition. Elle se tiendra du 19 au 21 juin 2025 à Besançon avec 200 auteurs et plus d'une centaine de rendez-vous ouverts à tous les publics.

Lors de la conférence de presse qui s'est tenu ce mercredi matin, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole a commencé par réaffirmer sa volonté de "maintenir l’enveloppe pour la Culture", "un véritable choix politique", selon elle, alors que "de nombreux élus coupent dans ce secteur". Elle a poursuivi en évoquant la place que Livre dans la Boucle tient à Besançon : "un rendez-vous annuel attendu" qui a réussi à tenir bon "même avec le Covid et la hausse des coûts de l’énergie". Enfin, elle a rappelé que le "festival s’inscrit au niveau national" et se donne aujourd’hui pour défi d’avoir "le public le plus ouvert possible". Pour rappel, l’édition 2024 avait attiré 31.000 visiteurs.

David Foenkinos en président d’honneur

Le célèbre romancier, déjà présent à la toute première édition du festival, sera le président d'honneur de la dixième édition. Reconnu notamment pour ses ouvrages Délicatesse et Charlotte (Prix Goncourt des lycéens et Prix Renaudot), David Foenkinos adopte un style d’écriture humoristique et sensible pour évoquer, entre autres, les relations humaines, les blessures intimes et les hasards de la vie. L'auteur viendra présenter son dernier roman Tout le monde aime Clara, paru en 2025. Cet auteur illustre la volonté d’hybrider les arts au sein du festival, comme l’a rappelé Georgia Morisset, représentante de l’agence culturelle Tome 2. Il est en effet romancier, mais aussi scénariste, dramaturge et réalisateur.

Les temps forts

Trois temps forts vont marquer cette édition 2025. Le premier est le concert dessiné "De Pierre et d’os", organisé le 19 septembre pendant la soirée Crédit Agricole au Conservatoire de Besançon. Lecture, dessin, aquarelle et musique seront au programme de cette performance.

Le deuxième est la soirée "presse et littérature", qui se déroulera le 20 septembre au Mégarama des Beaux-Arts. Cette soirée sera l’occasion d’explorer les liens entre ces deux univers, "un angle rarement abordé", selon Georgia Morisset.

Le dernier temps fort consistera en la mise en résonance du festival avec les expositions du moment à Besançon : Les lettres cachées de Gustave Courbet (Bibliothèque municipale) et Chorégraphies (musée des beaux-arts). Livre dans la Boucle proposera une lecture de ces lettres sulfureuses de Courbet ainsi qu’une table ronde autour de l’érotisme en littérature,tTandis que l’exposition Chorégraphies sera mise à l’honneur par la présence des auteurs et illustrateurs d'Histoire dessinée de la danse de la Préhistoire à nos jours.

Hommage à Jean-Luc Lagarce

Il y a maintenant 30 ans, l’auteur, dramaturge, metteur en scène et comédien Jean-Luc Lagarce s’éteignait des suites de la maladie du sida. Méconnu de son vivant, l’auteur franc-comtois, originaire d’Hérimoncourt, est aujourd’hui considéré comme un écrivain majeur. Afin de lui rendre un hommage largement mérité, Livre dans la Boucle propose une série d’événements liés à son œuvre, imaginés avec de nombreux collaborateurs locaux :

Conférence "Lagarce, un classique contemporain", le vendredi 19 septembre (après-midi)

Lecture musicale "Lagarce, le héros", le vendredi 19 septembre (soirée) à la Cité des arts

Pure lecture "Chronique martiale, une performance lagarcienne" le samedi 20 septembre (soirée) au nouveau théâtre bisontin

Film "Juste la fin du monde" le dimanche 21 septembre (matin) au Mégarama des Beaux-Arts

Concert-chansons électro "Echos & Silence" le dimanche 21 septembre à la Cité des arts

Auteur(e)s reconnu(e)s et événement "Young adult"

Christine Bresson, directrice de la communication de Grand Besançon Métropole et directrice du festival, souhaite attirer "des têtes d’affiches chaque année". Pour l’édition 2025, deux auteurs internationaux feront le déplacement. Irvine Welsh, auteur écossais, viendra présenter son dernier roman Les longs couteaux. Pour rappel, il est l’auteur du roman Trainspotting, adapté au cinéma, et de Crime, adapté en série. Akira Mizubayashi, écrivain japonais, présentera La forêt de flammes et d’ombres. L’auteur vit à Tokyo, mais écrit en français, ayant fait ses études à Montpellier.

Parmi les plus grands auteurs et autrices français(es) du festival, on peut notamment citer Raphaël Enthoven, Lydie Salvayre, Christine Orban, Alain Mabanckou, Sorj Chalandon, Agnès Michaux ou encore David Thomas.

Le genre du Young adult, dont les 15-25 ans sont particulièrement friands, sera mis à l’honneur. L’événement "LYA 2025", organisé dans la chapelle du Scénacle, combinera masterclass, cosplay, rencontres et dédicaces. Des auteurs comme Victor Dixen, Cendrine Wolf et Anne Pichota sont au programme.

Des actions spécifiques dédiées à la jeunesse

Livre dans la Boucle est aussi vu par ses organisateurs comme un levier pour reconnecter les jeunes aux livres. Christine Bresson parle d’ailleurs de la lecture comme du "parent pauvre des loisirs", une tendance encore plus marquée chez les jeunes. Afin de tenter d’inverser le mouvement, des initiatives sont mises en place pour les impliquer directement dans le festival.

Première initiative : un jury, composé de 15 enfants âgés de 8 à 11 ans, a été désigné avec pour tâcher d’élire le lauréat Prix jeunesse parmi cinq livres en compétition.

Deuxième initiative : le Prix de l’homme debout. Organisé dans les quatre maisons de quartier municipales, ce concours, destiné aux jeunes de 12 à 15 ans, consiste en l’enregistrement sonore d’un texte qu’ils ont eux-mêmes écrits lors d’ateliers d’écriture. Accompagnés par José Schungu, ils ont un objectif : que leur texte en impose !

Enfin, des auteurs jeunesse se rendront dans des écoles primaires du Grand Besançon afin d’échanger avec les élèves. Au total, 20 rencontres sont prévues.

Info +

Les français cumulent, en moyenne, 23h30 sur les écrans par semaine (hors activité scolaire professionnelle) contre 3h40 de lecture (dont livre numérique) selon le baromètre 2025 du Centre national du livre et d’Ipsos.

Infos pratiques