Longevilles-Mont d’Or : un important dispositif déployé pour retrouver une personne égarée

Vendredi 12 janvier, le dispositif déployé par les secours a permis de retrouver la personne souffrant de troubles cognitifs saine et sauve.

Les secours sont intervenus en fin d’après-midi à proximité du restaurant "Le Flocon", pour retrouver une femme de 79 ans signalée égarée sur les pistes de ski.

Les sapeurs-pompiers, aidés des pisteurs de la station de ski et de la gendarmerie, se sont donc mobilisés afin de retrouver la personne souffrant de problèmes cognitifs et égarée depuis plusieurs heures aux Longevilles-Mont d’Or.

Finalement, plus de peur que de mal puisque l’action inter services a permis de retrouver la personne à son domicile, et non blessée.