L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

Le classement THE 2026, qui évalue chaque année les universités du monde entier selon des critères tels que l’enseignement, la recherche, les citations, les revenus issus de l’industrie et l’ouverture internationale, place cette année l’UMLP dans la tranche 800, contre la tranche 1 200 l’an passé.

Dans un communiqué, Hugues Daussy, président de l’Université Marie et Louis Pasteur, salue cette évolution : ”Cette progression témoigne de la qualité du travail réalisé par toute notre communauté universitaire. Elle témoigne des premiers fruits de la collaboration de tous les partenaires qui composent notre établissement public expérimental. Elle reflète, en outre, les efforts constants et l’engagement de nos équipes au service de l’excellence académique, la recherche innovante et l’ouverture internationale de l’UMLP. Je tiens à saluer ce travail collectif qui permet à notre Université de rayonner.”

Une reconnaissance nationale et internationale

Au total, 2.191 universités issues de 115 pays différents ont été classées par le Times Higher Education en 2026. Parmi elles, 48 établissements français figurent dans le palmarès. L’UMLP se distingue en faisant partie des quatre universités françaises à avoir progressé cette année, consolidant ainsi sa place parmi les institutions montantes de l’enseignement supérieur.