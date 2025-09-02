L’Urssaf Franche-Comté recrute trois inspecteurs, dont deux dédiés à la lutte contre la fraude

Dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement pour lutter contre la fraude, l’Urssaf mobilise des moyens supplémentaires pour lutter contre le travail dissimulé. Elle lance cette année encore une campagne annuelle de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du 1er au 30 septembre 2025.

"240 postes supplémentaires seront ainsi alloués à la lutte contre le travail dissimulé sur la période 2023- 2027, soit une hausse de 60 % de nos effectifs en la matière", précise l’Urssaf Franche-Comté. En Franche-Comté, deux postes sont à pourvoir pour le métier d’inspecteur chargé de la lutte contre le travail dissimulé et un poste pour le métier d’inspecteur chargé du contrôle comptable d’assiette.

Les métiers du contrôle permettent à l’Urssaf d’assurer sa mission essentielle : préserver le financement de la protection sociale, garantir les droits des salariés et une saine concurrence entre acteurs économiques. Actuellement, ce sont 1.580 inspecteurs et 250 contrôleurs qui s’assurent au quotidien la conformité des déclarations sociales des entreprises, "en privilégiant un accompagnement des usagers tout en sanctionnant les situations de fraude", est-il souligné.

En Franche-Comté, les inspecteurs rejoindront un service composé de 32 collaborateurs et managers.

Comment postuler ?