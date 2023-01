maCommune.info recherche un(e) commercial(e) pour la vente d’espaces publicitaires

Présentation de maCommune.info :

MaCommune.info, site de presse en ligne (pure player) reconnu par le ministère de la Culture, est présent dans le paysage médiatique de Besançon et de la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2008.

Fort de ses 35 à 70.000 visites quotidiennes et d'une large communauté de plus de 45.000 followers sur les réseaux sociaux, MaCommune.Info est un acteur médiatique incontournable de l’agglomération de Besançon et de la région.

Description du poste :

Leader sur Besançon et en Franche-Comté, nous recherchons dans le cadre de notre développement un(e) commercial(e) motivé(e), ayant une très bonne connaissance du digital et de la publicité en ligne, afin de développer la vente d’espaces publicitaires auprès des annonceurs sur le site de maCommune.info

Issu(e) idéalement d'une formation supérieure en commerce avec une première expérience réussie dans la vente, vous êtes familier avec les aspects techniques des publicités en ligne (formats, analyse des résultats des campagnes et conseil auprès des annonceurs).

Au sein d’une Régie publicitaire dynamique et expérimentée, vous aurez pour missions de contribuer au développement du chiffre d’affaires de maCommune.info. Vous commercialisez les espaces publicitaires des sites de Ma Commune.info auprès des annonceurs et des agences média, sur le secteur de Besançon et plus largement sur la Région Bourgogne Franche-Comté.

Profil :

Vous bénéficiez d’une première expérience réussie en tant que commercial(e)

Vous êtes pugnace et bénéficiez d’un excellent relationnel sur le secteur

Vous avec une bonne connaissance de la communication digitale et des réseaux sociaux

Vous faites preuve d’écoute active pour cerner les enjeux de vos prospects et clients

Vous êtes force de proposition

Vous aimez travailler en équipe

Vous êtes curieux (se) et enthousiaste, vous avez une bonne culture générale

Vous êtes persuasif(ve), autonome

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Principales missions :

Entretenir et développer la relation commerciale avec le portefeuille d’annonceurs qui vous sera confié

Assurer un travail de prospection sur les secteurs définis en identifiant de nouveaux annonceurs que vous démarcherez

Finaliser la vente des espaces publicitaires et des solutions de communication développés par la Régie dans le respect des objectifs définis

Entretenir le contact avec les clients dans le but de leur proposer des espaces publicitaires de façon récurrente

Représenter et promouvoir la société auprès des annonceurs, entretenir régulièrement un réseau d’affaires en assistant notamment aux événements organisés par les partenaires

Analyser les campagnes commercialisées

Assurer un reporting régulier à votre direction

Plus d'informations :

Une équipe soudée qui travaille dans la bonne humeur et dans un cadre agréable

Poste basé à Besançon au centre-ville

Véhicule de service (vous disposez d’un permis véhicule valide)

Rémunération motivante composé d’un fixe et de commissions

Type d'emploi : CDI

Mutuelle / prévoyance et Tickets restaurants

Poste à pourvoir dès janvier 2023

Candidature :

Pour transmettre votre candidature, nous vous invitons à nous adresser votre CV et quelques lignes sur vos motivations à l'adresse suivante :

recrutement@macommune.info