“Maltraitance animale” : un cirque dénoncé par les écologistes en Franche-Comté

Alors que la région Bourgogne-Franche-Comté était placée en alerte orange canicule pendant ce week-end du 15 août 2025, les représentants locaux du groupe Les Écologistes Nord Franche-Comté attirent l'attention sur la présence du Nouveau Cirque est roi à Héricourt, qui "maltraite et déplace ses animaux par ces chaleurs insupportables".

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Anne Maillard, Marianne Ecoffet et René Schmitt, co-responsables pour le groupe local Les écologistes Nord Franche-Comté, appellent à refuser l'installation de cirques accueillant des animaux sur le territoire. Ils accusent ces établissements de "maltraitance", et exhortent les municipalités à prendre des mesures fermes.

"Un cirque qui maltraite ses animaux"

"Les animaux sont stationnés comme de vulgaires objets sur des parkings ou espaces inadaptés à leurs besoins nutritionnels, à leur abreuvement et à leurs besoins essentiels de se mouvoir et d’interagir avec des compagnons de leurs espèces", dénonce le communiqué, visant directement les conditions de vie des animaux dans les cirques

Le Nouveau Cirque est roi, visé par cette prise de position, avait déjà fait l’objet d’un arrêté municipal à Héricourt. Le 12 août 2025, le maire Fernand Bukhalter avait interdit l’installation de cirques avec animaux dans la commune, une décision qui n’a pas empêché la tenue des représentations prévues.

Au-delà des conditions de vie, les écologistes s’inquiètent également du dressage : "connu et documenté comme violent et cruel (…) les animaux qui naissent en captivité font régulièrement l’objet de trafics illégaux", ajoutent-ils. Ils rappellent que la loi interdisant la détention d’animaux sauvages dans les cirques n’entre en vigueur qu’en 2028, et ne concerne pas les animaux domestiques.

Un appel à réagir

Les représentants écologistes invitent donc non seulement les municipalités, mais également les responsables de centres commerciaux ou de zones artisanales, à refuser l’installation de ces structures. Ils encouragent par ailleurs les professionnels du cirque à confier leurs animaux à des établissements spécialisés et à développer une offre de spectacle "sans maltraitance animale ni chantage cynique à l’achat d’entrée pour nourrir les animaux".