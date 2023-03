Manifestation : deux adolescents de 14 ans interpellés pour avoir lancé des pierres sur les policiers

Conduits au commissariat de police, les deux adolescents ont été placés en garde à vue. La jeune femme a nié les faits et a revendiqué “une présence pacifique au sein du cortège de manifestants”. La mise en cause possédait un couteau et 0,37 gramme de résine de cannabis, elle a reconnu être consommatrice de stupéfiants. L’adolescente a par la suite été remise à sa mère, civilement responsable. Le deuxième individu a quant à lui reconnu les faits. Il a mentionné “avoir lancé des projectiles sur les forces de l’ordre”. Le jeune homme a été confié à l’aide sociale à l’enfance.

La jeune femme sera convoquée dans le cadre d'une composition pénale le 24 mai 2023 et sera également attendue devant la protection judiciaire de la jeunesse. Le jeune homme sera convoqué devant le juge des enfants le 5 juin 2023. Il sera également attendu devant la protection judiciaire de la jeunesse le 24 avril 2023.