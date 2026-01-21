Mercredi 21 Janvier 2026
Mercosur : les eurodéputés votent en faveur du renvoi de l’accord devant la Cour de justice de l’UE

Publié le 21/01/2026 - 14:12
Mis à jour le 21/01/2026 - 13:42

Le Parlement européen a voté ce mercredi 21 janvier 2026 en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de vérifier la légalité de l’accord entre l’UE et le Mercosur. Les agriculteurs mobilisés devant le parlement ont poussé des cris de joie après l'annonce.

Les eurodéputés ont donné leur accord avec 334 voix pour et 324 contre. Cette saisine de la Cour bloque en théorie l’entrée en vigueur de cet accord commercial pendant plusieurs mois. Dans l’intervalle, la Commission européenne a toutefois la possibilité d’appliquer le traité à titre provisoire si elle le souhaite. 

Cri de joie des agriculteurs

De nombreux agriculteurs massés autour du Parlement européen ce mercredi ont laissé éclater leur joie après avoir appris la nouvelle. Des centaines d’entre eux étaient réunis à Strasbourg, à bord de tracteurs, pour dire leur hostilité à cet accord, signé samedi au Paraguay. 

La Commission européenne a dit "regretter" le vote des eurodéputés. "Selon notre analyse, les questions posées par le Parlement dans cette motion ne sont pas justifiées", a déploré un porte-parole de l'exécutif européen, Olof Gill.

(avec AFP)

Publié le 21 janvier à 14h12 par Elodie Retrouvey
