Météo : c'est le retour du froid ce week-end en Franche-Comté

Malgré quelques brumes présentes dans la matinée, la journée de samedi devrait être belle sur toute la région. Du côté des températures, les gelées ne seront pas loin puisqu'il fera -1°C à Mouthe, 1°C seulement à Morteau, Lons-le-Saunier, Morez, Pontarlier et Belfort. C’est à peine mieux du côté de Besançon, Vesoul et Dole avec 2°C.

L’après-midi on aura le droit à de belles éclaircies mais qui ne réussiront pas à réchauffer l'atmosphère puisqu'il fera 3°C à Belfort, 4°C à Vesoul, Morez, et 5°C à Pontarlier, Lons-le-Saunier et Dole.

Un dimanche maussade

Le temps se gâte en revanche pour la journée du dimanche. Le ciel sera déjà très nuageux dans la matinée et les températures resteront froides puisqu'il fera seulement 1°C à Belfort et Besançon, 2°C à Pntarlier, Morez, Dole et Vesoul et 3°C à Lons-le-Saunier-le-Saunier.

L’après-midi la pluie fera son arrivée et les températures seront sensiblement les mêmes que la veille. Météo France annonce 3°C à Belfort, 4°C à Morez, Dole et Vesoul, 5°C à Pontarlier et Besançon tandis qu'il fera 6°C à Lons-le-Saunier.

Bon week-end !