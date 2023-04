Météo : des averses, de l'orage et quelques éclaircies en Bourgogne-Franche-Comté

En ce début d'avril, de rares averses seront présentes sur la région Bourgogne-Franche-Comté, elles seront accompagnées d'éclaircies dans les régions du centre. Côté températures, elles seront plutôt agréables et douces exceptées pour Morez et Pontarlier où il fera 4 °C. À Besançon, Vesoul, Belfort et Dole, il fera 9°C et 10 °C à Dijon.

L'après-midi, la région Bourgogne-Franche-Comté sera touchée par des averses orageuses avec des températures qui atteindront les 13 °C à Dijon, 12 °C à Dole et à Vesoul ainsi que 11 °C à Besançon. Le soir, les éclaircies reviendront puis laisseront place à la pluie dans la nuit du samedi au dimanche.

Le dimanche matin s'annonce pluvieux avec des températures qui atteindront les 7 °C. À Pontarlier et à Morez, le froid sera de retour avec une température qui ne devrait pas dépasser les 3 °C. La pluie devrait persister toute la journée sur la région. Côté températures : il fera 10 °C à Dole, 9 °C à Vesoul, à Besançon et Lons-le-Saunier. Quelques éclaircies s'inviteront à la fin de la journée sur l'ouest de la région avec des averses toujours présentes au centre et à l'Est du territoire. La neige devrait peut-être aussi s'inviter à Pontarlier où il fera 2 °C.