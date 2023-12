Météo du week-end en Franche-Comté : le passage à 2024 se fera dans la grisaille

Samedi matin, le soleil accompagné de nuages est attendu dans le Doubs et le sud du Jura. En revanche, les autres territoires seront dans la grisaille et sous la pluie dans le Territoire de Belfort. Côté températures : 1°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 7°C à. Belfort, 8°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, 10°C à Vesoul.

L’après-midi, le soleil devrait gagner toute la région, mais le brouillard viendra gâcher la fête sur une grande partie de la région. Pas de pluie attendue. Météo France prévoit 6°C à Morez, 7°C à Pontarlier, 8°C à Belfort, 10°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, 11°C à Vesoul.

Dimanche matin, le soleil ne devrait pas du tout apparaître pour laisser place aux nuages et à la pluie par endroit dont la Haute-Saône et le nord du Jura. Le mercure ne sera pas au plus bas avec 5°C à Morez, 6°C à Belfort, 8°C à Pontarlier, 10°C à Besançon et Dole, 11°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, la pluie devrait gagner la totalité du ciel franc-comtois. Il fera 3°C à Morez, 4°C à Pontarlier, 7°C à Belfort, 8°C à Besançon, 9°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

En soirée, le ciel devrait se dégager sur le Jura et la Haute-Saône. La pluie devrait continuer dans le Doubs et le Territoire de Belfort. La pluie pourrait se calmer dans la nuit.

Pour la journée du lundi 1er janvier, les nuages et la pluie devraient être encore au programme. Du soleil et de la neige sont attendus à Morez.