Météo : entre averses et soleil en Bourgogne-Franche-Comté...

Alors que l'été file à grands pas, la pluie devrait s'installer samedi matin en début de matinée, dans toute la région. Côté températures, il fera 19°C à Dole, Dijon, Nantilly et Besançon.

Risques d'orage samedi soir

Des éclaircies seront attendues dans l'Ouest et le Sud Est de la région. L'après-midi, même tableau. Des averses seront à prévoir avec des températures allant jusqu'à 24°C à Dijon. À Besançon, il fera un peu plus frais avec 21°C. Pour la nuit, des risques d'orage seront attendus, en particulier à Besançon, Lons-le-Saunier et Pontarlier.

Dimanche matin, le soleil sera attendu sur une grande partie de la région, excepté dans l'Est où quelques averses feront leur apparition. Côté températures, il fera 18°C à Dole, Besançon et Lons-le-Saunier. L'après-midi, le ciel sera dégagé et laissera place à un soleil sans l'ombre de pluie. Les températures seront un peu plus timides avec 22°C prévus à Besançon, Dole, Lons-le-Saunier et Vesoul. La nuit sera calme avec des températures douces.