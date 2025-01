Météo : un week-end sec et ensoleillé mais froid en Franche-Comté

Samedi les éclaircies seront présentes toute la journée sur la majeure partie de la région à l’exception de Morez qui restera sous des averses de pluie et neige matin comme après-midi. Pontarlier aura également quelques flocons en matinée avant de voir à son tour de belles éclaircies dans l’après-midi.

Du côté des températures, le matin il fera -2°C à Pontarlier et Belfort, 1C à Morez, -1°C à Vesoul, 0°C à Besançon, 1)C à Dole et 2°C à Lons-le-Saunier.

Le mercure évoluera peu dans l’après-midi puisque Météo France prévoit -1°C à Pontarlier, 1°C à Morez, 2°C à Belfort, 3°C à Besançon et 4°C à Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole.

Dimanche en revanche, pas de jaloux, tout le monde devrait être content puisque le soleil sera présent sur toute la région et tout au long de la journée.

Les températures seront en revanche seront toute négativess avec dans la matinée -8°C à Pontarlier, -7°C à Morez, -3°C à Belfort et Vesoul, -2°C à Besançon, Dole et Lons.

Dans l’après-midi, il est prévu -3°C à Morez et Pontarlier, 1°C à Belfort et Besançon et 3°C à Besançon, Lons, Vesoul et Dole.

Bon week-end !