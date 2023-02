Météo : un week-end sec et ensoleillé

Après une belle fin de semaine, on pourra cette fois profiter pleinement du beau temps puisque Météo France annonce un week-end du 11 et 12 février agréable et ensoleillé. Voici les prévisions détaillées.

Samedi matin, le soleil sera présent dès le début de journée mais les températures seront basses. Météo France prévoit -7°C à Mouthe, -2°C à Pontarlier, -1°C à Belfort et Dole, 0°C à Besançon et Lons-le-Saunier et 1°C à Vesoul.

L'après-midi sera encore plus agréable puisque le soleil persistera ce qui fera un peu grimper le thermomètre pour atteindre des températures comprises entre 7 et 8°C sur toute la région.

Dimanche matin, au lever du jour, une brume s'étendra de Vesoul à Lons-le-Saunier en passant par Besançon. L'Est de la région profitera en revanche d'un beau soleil. Côté températures, on aura -1°C à Mouthe, 1°C à Lons et Dole, 2°C à Pontarlier, Besançon et Belfort et 3°C à Vesoul.

L’après-midi sera une nouvelle fois très belle et encore plus agréable que la veille puisque le mercure atteindra les 10°C à Pontarlier. Il fera 5°C à Lons-le-Saunier, 6°C à Belfort, 7°C à Dole et 9°C à Besançon et Vesoul.

Bon week-end et bonnes vacances à celles et ceux qui le sont !