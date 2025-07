“Mine(s) de rien, ça change tout !” : un événement pour interroger la ruée vers les minerais et la transition écologique à Besançon

Portée par le CCFD-Terre Solidaire et plusieurs grandes organisations telles que Amnesty International, Les Amis de la Terre, ATTAC, France-Nature-Environnement et la Ligue des droits de l’Homme, cette initiative vise à alerter et informer largement le public sur les enjeux de l’extraction minière à grande échelle.

Une ruée minière ”vertigineuse”

Les organisateurs posent une question : ”L'exploitation à très grande échelle de minerais est-elle LA solution pour réaliser la transition écologique et la transition énergétique, et ainsi permettre la neutralité carbone en 2050 selon les objectifs adoptés à la COP25 ?”

Derrière cette interrogation, un constat préoccupant : ”la nouvelle ruée minière, vertigineuse, constitue un véritable défi pour les habitants de la Terre”. Une affirmation qui souligne les impacts environnementaux, sociaux et humains souvent négligés dans les politiques climatiques actuelles.

Un événement festif, participatif et engagé

Pour sensibiliser le grand public à ces enjeux complexes, les organisateurs ont choisi une approche ludique et conviviale. L’événement du 13 septembre proposera :

des animations interactives,

le recueil de paroles citoyennes,

des stands associatifs,

une exposition,

une table ronde,

et un concert en clôture, pour terminer la journée sur une note festive.

Objectif : offrir une information large et éclairée aux citoyens et susciter des débats au sein de nos sociétés.

Un appel à l’attention du public

Les associations appellent à une large mobilisation : ”le sujet est si important pour l’avenir de l’humanité et du vivant, qu’il nécessite une information large et éclairée des citoyen.ne.s et des débats au sein de nos sociétés”.

Pour aller plus loin, une infographie animée intitulée ”Terres pillées & droits piétinés” est mise à disposition afin d’explorer plus en profondeur les impacts de l’industrie minière.

Infos pratiques :